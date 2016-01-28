به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران در بیستوچهارمین اجلاس عمومی شورای عالی استانها اظهار داشت: شورای عالی استانها عصاره، چکیده و منتخب شوراهای کشور است.
وی افزود: ۱۱۷ هزار عضو شورایی در شهرها و روستاها داریم که وظایف مشخصی دارند.
رئیس شورای شهر استان تهران ادامه داد: شوراها در کلانشهرها شناختهشدهتر هستند، این در حالی است که خالصانهترین شوراها، شوراهای روستاییاند که در قبال کاری که انجام میدهند به هیچ عنوان دستمزد دریافت نمیکنند.
چمران تاکید کرد: فعالیتهای ویژهای که توسط شوراها صورت میگیرد، باعث تحول در شهرها و روستاها شده است.
وی با انتقاد از بیتوجهی دولت به ظرفیت و پتانسیل شوراهای شهر و روستا گفت: شوراها ظرفیتهای بسیاری دارند که دولت از آن غفلت میکند و بهره لازم را از آن نمیبرد.
رئیس شورای عالی استانها تصریح کرد: شورای شهر میتواند بسیاری از مشکلات مردم را رفع کند و تاکنون نیز در این زمینه کارنامه قابل قبولی داشته است.
چمران در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به اینکه شوراها در دو مقطع با دولت همکاری بسیار مناسبی داشتهاند، گفت: در افزایش نرخ کرایهها و قیمت بنزین، شوراها ورود بسیار خوبی داشتند.
چمران در ادامه با اشاره به اینکه هنوز جایگاه واقعی شوراها در بین دولتمردان، کارمندان دولت و مردم باز نشده است، ادامه داد: شوراها و شهرداریها مظلوم واقع شدهاند به طوری که در سالهای اخیر در اکثر حوزهها با افزایش قیمت روبهرو بودهایم اما عوارض شهرداریها از سال۸۵ تا به امروز بدون تغییر مانده و این در حالی است که شهرداریها برای پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل با مشکلاتی روبهرو هستند.
رئیس شورای عالی استان ها در ادامه با تأکید بر اینکه در بودجه عمومی کشور ردیف و بودجهای برای شهرداریها دیده نمیشود، بیان داشت: آنچه در ارتباط با وزارت نیرو بسیار مهم و استراتژیک است مسئله آب و کمبود آن در برخی از استانها است که امیدواریم این موضوع با تلاش وزارت نیرو مرتفع شود.
رئیس شورای عالی استانها ادامه داد: به گفته مسئولان وزارت نیرو ۹۰ درصد از آب کشور در بخش کشاورزی، ۲ الی ۳ درصد در حوزه صنعت و مابقی برای تأمین آب شرب مردم مصرف میشود.
وی با بیان اینکه در برخی از روستاها از جمله روستاهای کرمان و یزد با مشکل آب شرب روبهرو هستیم، گفت: در این استانها برای تأمین آب از تانکرهای آب استفاده میشود.
چمران اظهار امیدواری کرد که در آینده نزدیک برای تأمین آب کشاورزی از سیستمهای مدرن و جدید استفاده شود چرا که این امر میتواند در تأمین آب شرب سایر روستاها مؤثر باشد.
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