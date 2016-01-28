به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی البرز، حجت‌الاسلام و المسلمین سید عباس مسعودی اظهار کرد: دستگاه های فرهنگی مراقب نفوذ فرهنگی دشمن در نظام آموزشی باشند.

مسعودی در ادامه گفت: امروز دشمن تمام تلاش خود را برای نفوذ در تمامی عرصه های کشور بکار گرفته است به همین خاطر سعی دارد با هدف قرار دادن نسل جوان کشور آنها را در باتلاق انحرافات اخلاقی خود فرو ببرند.

وی افزود: دشمن سعی دارد اقشار تحصیل کرده نظام را به سوی ارزشهای خیر اخلاقی سوق دهد چرا که همین اقشار تحصیل کرده و همچنین نخبگان فرهنگی کشور به‌عنوان الگوی تمام عیار مردم به شمار می روند.

مسعودی، خاطرنشان کرد: اگر نخبگان و اقشار تأثر گذار جامعه به ویژه در حیطه فضای آموزشی از ارزش های اسلامی جامعه منحرف شوند جامعه ما دچار نوعی سردر گمی خواهد شد به همین منظور دستگاه های فرهنگی باید با بهرگیری از شیوه های نوین بتوانند اقشار اثر گذار جامعه را به سوی اهداف عالی نظام و ارزش های اسلامی سوق دهند.

مدیرکل اداره تبلیغات اسلامی استان البرز گفت: دشمن دیگر به این نتیجه رسیده است که مقابله رودرو با این نظام اسلامی برایش امکان پذیر نیست به همین منظور تلاش خود را در راستای هجمه فرهنگی به اقشار تأثرگذار جامعه بکار گرفته است.

وی در پایان گفت: با برنامه ریزی منسجم و بهرگیری از توان تبلیغی بالای مبلغین و مبلغات و برپایی گفتمان اثرگذار در محیط های فرهنگی می توان از رخنه انحرافات دشمن در این فضا جلوگیری کرد.