نظارت ۷ هزار بازرس وزارت کشور در انتخابات تهران

به گزارش خبرنگار مهر، حسن كريمی در نخستين نشست مشترك اعضای هيأت بازرسی استان تهران با رؤسا، دبيران و اعضای هيات های بازرسي شهرستان های استان افزود : فرآيند شناسايی ، معرفی و آموزش اين بازرسان تا ١٥ بهمن ماه به پايان می رسد.

معاون هماهنگي امور عمراني استاندار تهران خطاب به حاضران در جلسه گفت: شما بر اساس توانايي ، سابقه ، سلامت و صلاحيتتان انتخاب شده ايد وبايد با برنامه ريزي كامل نقش خود را به بهترين شكل ايفا كنيد.

وى با بيان اينكه نبايد در عملكرد هيات هاي بازرسي با هيأت هاي نظارت و اجرايي انتخابات كوچكترين تداخلي ايجاد شود خاطر نشان كرد : تنها وظيفه بازرسان ،گزارش تخلفات احتمالی قبل ، حين يا بعد از انتخابات است.

كريمي تاكيد كرد: هيات هاي بازرسي حق هيچ گونه دخالتي در روند انتخابات را نداشته و تنها بايد بر اساس سيستم جديدي كه وزارت كشور براي ارائه گزارش تخلفات تهيه كرده تخطي هاي احتمالي از قانون را گزارش دهند.

معاون استاندار تهران با بيان اينكه ما امانت دار رأي مردم هستيم و نبايد افكار و گرايش هاي سياسي را در گزارش هاي خود دخالت دهيم يادآور شد : اصل بي طرفي بايد سرلوحه كار همه بازرسين انتخابات باشد.

وي با اشاره به اينكه بازرسان انتخابات محدوديت هاي زيادي را براي ورود به اين عرصه پذيرفته اند تأكيد كرد : تنها حق بازرسان در روز انتخابات از نظر سياسي راي دادن به داوطلبان مورد نظر خود آن هم به صورت مخفي است.

كريمي تأكيد كرد: ما به عنوان نمايندگان وزير كشور می بایست همچون چشم و گوش وي ، در پاي صندوق هاي رأي براي صيانت از قانون عمل كنيم.