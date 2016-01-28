پیشگیری از وقوع جرایم از اولویت های اصلی پلیس تبریز است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهنگ نوروزی پیش از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: با تلاش جمعی کلیه كاركنان مجموعه انتظامی کلانشهر تبریز و مشارکت و همراهی مردم، علی رغم رشد نسبی جرایم در سال های اخیر، خوشبختانه از سال گذشته شاهد کاهش نسبی وقوع جرایم به ویژه در بحث سرقت بودیم که این روند کاهشی امسال نیز با رشد بیشتر تداوم داشته است به طوری که در ده ماهه اول سال جاری شاهد کاهش ۷ درصدی جرایم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل هستیم.

وی پیشگیری از وقوع جرایم را از اولویت های اصلی پلیس تبریز دانست و ادامه داد: در تحقق این مهم، گشت های خودرویی، موتوری و پیاده تقویت شده و طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی در سه نوبت قبل از ظهر، بعد از ظهر و شبانه به طور مستمر با جدیت تمام در برخورد قانونمند و مقتدرانه با مجرمین و قانون شکنان در سطح شهر در حال اجرا است.

نوروزی تصریح کرد: پلیس با رویكرد جامعه محوری در جهت برقراری عدالت و امنیت پایدار، شبانه روز تلاش می نماید و لازمه تحقق امنیت پایدار در جامعه مشاركت و همکاری همه مردم است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای مداوم طرح جمع آوری معتادان متجاهر اشاره کرد و افزود: در حال حاضر در سطح معابر و میادین اصلی شهر تبریز وجود معتادان ولگرد در حد صفر است و بر آن هستیم تا این روند را تداوم دهیم تا به واژه "تبریز شهر بدون معتاد" تحقق بخشیم.

فرمانده انتظامی کلانشهر تبریز در پایان استمرار همکاری و مشارکت مردم را بسیار موثر دانست و در زمینه افزایش سطح آگاهی شهروندان توصیه هایی جهت پیشگیری از سرقت خودرو از جمله نصب دستگاه مکان نما (جی پی اس)، استفاده از دزدگیر، قفل های ایمن پدال و فرمان، رها نکردن خودرو هنگام روشن بودن در معابر و استفاده از پارکینگ اختصاصی ارائه کرد.