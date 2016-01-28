منابع آب ۴۰ میلیارد مترمکعب کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حمید چیت‌چیان در بیست‌وچهارمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها اظهار داشت: آب و برق دو کالا و خدمت مهم به زیرساخت‌های جامعه هستند و تمام فعالیت‌های اجتماعی وابسته به آب و برق است.

وی افزود: نه تنها اقتصاد وابسته به این دو منبع مهم است بلکه حیات و رفاه جامعه نیز به تداوم ارائه این دو خدمت وابسته است.

چیت‌چیان ادامه داد: ارائه این خدمات در تمام طول شبانه‌روز صورت می‌گیرد و لحظه‌ای امکان قطع آن وجود ندارد.

وزیر نیرو اضافه کرد: اگر چند ساعت این دو مختل شوند، زندگی مردم بر هم می‌خورد و شاهد مشکلات بسیار جدی خواهیم بود.

وی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به ارتباط نزدیک وزارت نیرو با مدیریت شهری گفت: تاکید ما این است که بتوانیم از ظرفیت شورا برای ارائه خدمات بهتر در این حوزه استفاده کنیم، این تعامل باعث ارتقاء خدمات‌دهی می‌شود.

چیت‌چیان با بیان این مطلب که با دو مسئله جدی مواجهیم، به خشکسالی اشاره کرد و توضیح داد: خشکسالی و تغییر اقلیم، شرایط بسیار جدی در کشور در حوزه آب ایجاد کرده است.

وزیر نیرو افزود: در سال‌های گذشته ۱۳۰ میلیارد مترمکعب متوسط آب کشور بود که این رقم به ۸۰.۵ میلیارد مترمکعب رسیده است.

وی اضافه کرد: یعنی بیش از ۴۰ میلیارد مترمکعب منابع ما کاهش داشته، اما مصرف و نیاز به آب شرب افزایش داشته است.

چیت‌چیان افزود: برای حل این معضل ما می‌توانیم عواملی را که باعث تغییر اقلیم شده است شناسایی و رفع کنیم به طوری که می‌توانیم در مسئله آب شرب و مصارف صنعتی و کشاورزی یک نظام جدید با شرایط نو فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه در صنعت آب و برق با عدم توازن درآمدها و هزینه‌ها روبه‌رو هستیم، گفت:‌ برای تأمین هر متر مکعب آب هزار تومان هزینه می‌شود که در قبال آن به ازای هر متر مکعب، ۴۰۰ تومان از مصرف‌کنندگان دریافت می‌‌شود، ضمن اینکه به ازای هر کیلو وات برق ۱۰۰ تومان هزینه می‌‌شود که در این بخش نیز به ازای هر کیلو وات ۶۰ تومان از مصرف‌کنندگان دریافت می‌شود، از این مبلغ ۱۰ تومان به عنوان یارانه به سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت می‌شود.

۵۳۰۰ روستا با تانکر آبرسانی می شوند

چیت‌چیان با اشاره به اینکه در سال‌های قبل ۶ هزار و ۴۰۰ روستا از طریق تانکر آب‌رسانی می‌شدند، گفت: این رقم اکنون به ۵ هزار و ۳۰۰ روستا کاهش یافته که امیدوارم در آینده شاهد کاهش بیشتر آن باشیم.

وزیر نیرو اضافه کرد: تمامی شرکت‌های وزارت نیرو زیان‌ده هستند و با کمال تأسف در شرایط فعلی هزینه‌های وزارت تامین نمی‌شود و همین مسئله مشکلات متعددی را برای مجموعه وزارتخانه ایجاد کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرسودگی شبکه‌های آب در برخی از شهرها و روستاهای کشور توضیح داد: قدمت لوله‌کشی آب در برخی مناطق به ۴۰ و ۵۰ سال قبل باز می‌گردد، همین فرسودگی مشکلات متعددی را ایجاد کرده که ضرورت دارد نسبت به بازسازی و به‌روزکردن آنها اقدام جدی صورت گیرد.

چیت‌چیان در ادامه با اشاره به توسعه شبکه فاضلابی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۴۲ درصد از جمعیت شهری تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار دارند، یعنی نزدیک به ۶۰ درصد جمعیت شهرها از شبکه فاضلابی بی‌بهره‌‌اند که امیدواریم با تعامل سه گانه شوراها، شهرداری‌ها و وزارت نیرو بتوانیم شبکه‌های فاضلابی را گسترش دهیم.

وزیر نیرو در ادامه با تاکید بر این مطلب که برای رفع مشکلات وزارت نیرو به مشارکت و همکاری مردم نیازمندیم، تصریح کرد: ما خواهان افزایش سطح مشارکت و افزایش پرداختی از جیب مردم هستیم.

وی ادامه داد: شهرداری‌ها و شوراها ظرفیت بسیار بالایی دارند که لازم است با توجه به این پتانسیل‌ها به وزارت نیرو کمک بیشتری کنند. در برخی شهرها و روستاها ما برای حفاری‌ها هزینه بسیاری به شهرداری پرداخت می‌کنیم. امیدوارم شرایطی ایجاد شود که این پرداختی‌ها و هزینه‌ها کاهش یابد.

چیت‌چیان در پایان با تاکید بر اجرایی شدن مباحث ۱۶ و ۱۹ ساختمان اظهار کرد: از شهرداری‌ها و شوراها می‌خواهیم در عمودی و افقی‌سازی شهرها مسائل مربوط به آب و برق را به‌طور جدی‌تر لحاظ کنند.