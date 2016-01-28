فرمانده ستاد مشترک ارتش پاکستان با مقامات نظامی مصر دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اردو پوائنت»، روابط عمومی ارتش پاکستان اعلام کرد: «راشد محمود» رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور در جریان سفر به قاهره با «صدقی صبحی» وزیر دفاع، «محمود حجازی» فرمانده ستاد مشترک ارتش، «محمد سعید عصر» وزیر تولیدات نظامی و «عبدالعزیز سیف الدین» رئیس یکی از نهادهای صنعتی و اقتصادی دولت مصر دیدار کرد.

در این نشست ها مقامات عالی نظامی پاکستان و مصر ضمن بررسی اوضاع منطقه ای بر ضرورت گسترش همکاری های نظامی و دفاعی میان دو کشور تاکید کردند.

وزیر دفاع مصر با تمجید از عملکرد پاکستان در جنگ علیه تروریسم، به از خودگذشتگی های نیروهای مسلح پاکستان و افرادی که جان خود را در راه مبارزه با تروریسم از دست داده اند، ادای احترام کرد.

ژنرال راشد محمود همچنین دیداری با «یونس السید المصری» فرمانده ارشد نیروی هوایی مصر انجام داد.

در این گزارش به جزئیات بیشتری از اهداف سفر رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان به مصر اشاره نشده است.

در آذر ماه سال جاری «رانا تنویر حسین» وزیر تولیدات دفاعی پاکستان اعلام کرد که مصر برای خرید جنگنده های JF-۱۷ ساخت پاکستان، ابراز تمایل کرده است.

مصر و پاکستان هر دو از اعضای ائتلاف ۳۴ کشوری هستند که عربستان آن را تشکیل داده و رهبری می کند. در یک سال اخیر، میزان رفت و آمدهای مقامات نظامی و دفاعی میان مصر و پاکستان قابل توجه بوده است.

«سهیل امان» فرمانده نیروی هوایی ارتش پاکستان در آبان ماه سال جاری به دعوت همتای مصری خود و با هدف رایزنی با مقام های نظامی این کشور، به قاهره سفر کرده بود. یک ماه قبل از سفر فرمانده نیروی هوایی ارتش پاکستان به مصر نیز، فرمانده ارتش مصر با سفر به اسلام آباد، با ژنرال راحیل شریف همتای پاکستانی خود دیدار کرد.

همچنین «صدقی صبحی» وزیر دفاع مصر در فروردین ماه سال جاری و در بحبوحه شروع جنگ عربستان و برخی متحدانش علیه یمن، به اسلام آباد سفر کرده بود.