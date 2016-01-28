بازگشایی مجدد بازارچه های موقت مرزی/برگزاری ۱۳۶۰برنامه در دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، سردارمحمد حسین رجبی صبح امروز پنج‌شنبه در نشست خبری که به مناسبت فرارسیدن دهه مبارک فجر در سنندج برگزار شد، با بیان اینکه مقدمات بازگشایی مجدد بازارچه‌های مرزی استان تا ۱۰ روزآینده فراهم شده است، گفت: از آنجا که تعداد زیادی از مرزنشیان استان کردستان از طریق این بازارچه‌های مرزی امرار و معاش می‌کنند و در مدت تعطیلی این بازارچه‌ها بیکارشده بودند، تصمیم به بازگشایی مجدد آن گرفتیم.

وی با اشاره به اینکه استاندار کردستان در بازگشایی مجدد این بازارچه‌ها نقش موثری داشتند، اظهارداشت: البته باید بیشتر تلاش شود که برای توسعه استان از بازارچه‌های رسمی موجود در استان بیشتر استفاده شود.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان در بخش دیگری از سخنانش به نقش سپاه در انتخابات پیش‌رو دراستان اشاره کرد و گفت: نقش سپاه در انتخابات در راستای نهضت روشنگری و تهییج مردم برای مشارکت بیشتر است.

سردار رجبی با بیان اینکه سپاه از تمامی ظرفیت های تاثیرگذار در تامین امنیت استفاده می‌کند، بیان کرد: از آنجا که تمامی کاندیداهای تایید شده به یک میزان اصح نیستند بنابراین ما معیارهای انتخاب فرد اصلح را هم با مردم در میان می‌گذاریم.

وی ادامه داد: ‌۲ هزارنفر نیروی سپاه برای کمک به برگزارکنندگان انتخابات و استقرار صندوق در تمامی مناطق شهری و روستایی استان در اختیار نهادهای ذیربط قرار داده می شوند.

وی با بیان اینکه کردستان نیازمند توسعه است، افزود: باید مردم افرادی را به عنوان نماینده خود انتخاب کنند که تنها به فکر حزب و گروه خود نباشند و هدفشان خدمت به خلق باشد و با تمام وجود هم در این راستا تلاش کنند.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان عنوان کرد: انتخابات اسفندماه امسال به دلیل مسائل و رویدادهایی هم چون فرجام نیک برجام و پسا تحریم نسبت به دوره‌های گذشته ازاهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار است.

سردار رجبی عنوان کرد: در انتخابات دوره‌های گذشته ترازمشارکت کردستانی‌ها کمتر از سایر استان‌های کشور نبوده و حتی در بسیاری موارد بیشتر هم بوده است و انتظار می‌رود در انتخابات پیش‌رو هم شاهد مشارکت بالای مردم استان باشیم.

وی به برنامه‌های سپاه بیت المقدس استان در دهه مبارک فجر اشاره کرد و گفت: در طول دهه مبارک فجر ۱۳۶۰ برنامه که اکثر آن هم فرهنگی است، به اجرا در می‌آید.

وی با بیان اینکه از تعداد برنامه‌های مذکور ۴۰ برنامه شاخص و محوری است، عنوان کرد: دیدار با خانواده شهدا، برگزاری مسابقات ورزشی، تامین جهیزیه در قالب برنامه پیوند آسمانی و افتتاح پروژه های محرومیت زدایی از جمله برنامه های ما در این ایام است.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان افزود: برپایی نمایشگاه بصیرتی با موضوع استکبارستیزی، برگزاری نشست با فرزندان شهدای کارمند، شبی با قرآن، برگزاری نشست‌های روشنگری در حوزه گروه‌های تکفیری و برگزاری جشنواره آوا از دیگر برنامه های ما در ایام دهه فجر است.

سردار رجبی دیدار فرماندهان نیروهای مسلح با نماینده ولی فقیه در استان، برگزاری جشنواره منطقه‌ای شعر آیینی، برگزاری نشست آگاهی بخشی افسران جوان، اعزام اکیپ‌های درمانی به مناطق محروم، برپایی دو بیمارستان صحرایی و یک بیمارستان تخصصی چشم پزشکی را از دیگر برنامه‌های سپاه در ایام الله دهه فجر ذکر کرد.