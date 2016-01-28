لیست اصلاح طلبان ۱۸ بهمن تکمیل می شود/ با حاکمیت اعتمادسازی کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان در چهاردهمین کنگره حزب مردم سالاری که صبح امروز پنجشنبه ۸ بهمن در مجمتع آدینه تهران برگزار شد، با اشاره به انتخابات هفتم اسفند اظهار کرد: من دو سال گذشته راهبردهای پیشنهادی خود را برای انتخابات مطرح کردم و برخی در همان ایام گفتند طرح این راهبردها زودهنگام است اما امروز فکر می کنم دوستان ما متقاعد شدند که آن راهبردها به موقع اعلام شد.

وی گفت: در طول دو سال گذشته این راهبردها در جلسات مختلف به بحث گذاشته شد و ما را به یک راهبرد اجماعی در بحث انتخابات رساند.

عارف با بیان اینکه یکی از فعالیت های جبهه اصلاحات و تلاش احزاب و تشکل های اصلاح طلب تشکیل شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان بود، خاطرنشان کرد: من از همه احزاب عضو شورای سیاستگذاری تشکر می کنم چرا که از زمان تشکیل این شورا کارها با یک صمیمیت انجام گرفته است و راهبردها و آئین نامه هایی که برای انتخابات اسفندماه لازم است تصویب و ابلاغ شد.

وی خاطرنشان کرد: همه این مصوبات به صورت اجماعی و با نگاهی که همه اعضا داشتند مورد تصویب قرار گرفت. ما هیچ مصوبه ای و تصمیمی را نداشتیم که شورا را با چالش روبرو کند. این امر ظرفیت خانواده اصلاحات را نشان می دهد.

عارف تاکید کرد: الگوی این شورا می تواند راهگشای جنبش اصلاحات در آینده باشد و باعث شود که اختلاف نظرها ما را از مسیر خود منحرف نکند و انشاالله بتوانیم در آینده همین الگو را با جدیت دنبال کنیم.

رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان با تاکید بر اینکه کمتر از یک ماه به انتخاباتی مهم که ادامه انتخابات ۹۲ است، وقت داریم، تصریح کرد: من به جوانان کشور و بخصوص جوانان اصلاح طلب توصیه می کنم اولین و مهمترین راهبردشان حضور حداکثری و پرتوان در انتخابات اسفند باشد. ما باید نشان دهیم جریان اصلاحات زنده و شاداب است و نشان دهیم که مایوس نخواهیم شد تا مردم به آینده ای روشن امیدوار باشند.

وی افزود: ما همه تلاش خود را می کنیم که به عهدی که با مردم در سال ۹۲ بستیم وفادار باشیم و ماموریت خرداد ۹۲ را در اسفند ۹۴ تکرار کنیم.

عارف خاطرنشان کرد: اگر به انتخابات ۹۲ نگاه کنیم می بینیم که وحدت در جبهه اصلاحات کاملا محقق بود و کاندیداهایی که رد صلاحیت شده بودند و یا انصراف داده بودند همه به صحنه آمدند و هیچ کس از انتخابات قهر نکرد و کنار نکشید. امروز مردم همین انتظار را از ما داریم.

وی گفت: توجه به مصالح ملی و ترجیح آن به منافع حزبی و جبهه ای از جمله دیگر راهبردهای ما در انتخابات خواهد بود جریان اصلاحات نشان داده است که با فداکاری منافع ملی را در اولویت خود قرار می دهد. خیلی از حرف نزدن ها و سکوت کردن ها و به موقع سخن گفتن ها در چارچوب منافع ملی بوده است، در غیر این صورت باید رفتار دیگری از خود نشان می دادیم.

رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان حفظ انسجام و پرهیز از هرگونه حرکتی که شکاف را در جبهه اصلاحات نشان دهد از جمله راهبردهای جبهه اصلاحات برشمرد و تصریح کرد: انتخابات اسفندماه آخرین انتخاباتی نیست که ما می خواهیم برگزار کنیم. ما در سال ۹۶ دو انتخابات مهم داریم که باید مقدمات آن را پس از انتخابات مجلس پیگیری کنیم تا در مراحل بعد هم به پیروزی برسیم.

وی با توصیه به حرکت در چارچوب شعار امید، آرامش و رونق اقتصادی خاطرنشان کرد: این شعار طی بحث های مفصلی با توجه به شرایط فعلی کشور در شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان به تصویب رسید و انتظارمان از فعالین اصلاح طلب این است که این شعار را در انتخابات دنبال کنند. ما می دانیم که وضعیت اقتصادی کشور چیست و دولت در چه شرایطی به روی کار آمد و چگونه می خواهد با شرایط موجود اقتصاد را سامان دهد.

عارف با بیان اینکه ما یک الگوی مشخصی داریم و می خواهیم همه آن را پیگیری و دنبال کنند خاطرنشان کرد: الگوی ما «ائتلاف فراگیر اصلاحات؛ گام دوم» است و می خواهیم مطابق این الگو به عهدی که در سال ۹۲ با مردم بستیم وفادار بمانیم.

رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان با تاکید بر ضرورت معرفی نامزدهای نهایی در هر حوزه در زمان مناسب خود گفت: تقریبا همه دوستان ما به طور جدی پیگیر این هستند که کاندیداهایمان که تایید صلاحیت نشدند مجددا به عرصه انتخابات بازگردند البته خیلی نمی خواهیم رایزنی هایی را که انجام داده ایم رسانه ای کنیم زیرا این مسائل باید در داخل خانواده حاکمیت باقی بماند.

وی افزود: امیدواریم تا ۱۶ بهمن در مورد این قضیه خبرهای خوشی بشنویم و کاندیداهای ارزشمندمان مجددا به عرصه انتخابات بازگردند و بتوانیم لیست های خود را ببندیم.

عارف با اعلام این خبر که در تاریخ ۱۷ و ۱۸ بهمن لیست اصلاح طلبان را نهایی می کنیم اظهار کرد: همه حوزه ها باید بر اساس میثاقی که داشتند در انتخابات حضوری حداکثری داشته باشند حتی کاندیداهایی که رد صلاحیت شده اند و یا انصراف داده اند. از هیچ کاندیدایی این بهانه پذیرفته نیست که چون رد صلاحیت شده است در انتخابات حضور پیدا نکند. این کار حداقل، جفا به گفتمان اصلاحات خواهد بود.

رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان ادامه داد: اگر در یک حوزه تک نماینده به سه کاندیدای اصلاحات رسیدیم، دو نفر باید به نفع نفر سوم با هر مکانیزمی کنار بکشند، البته ما این مکانیزم را مشخص کردیم و باید همه کمک کنند که در حوزه های انتخابیه رقابتی بین اصلاح طلبان وجود نداشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: فعالیت منسجم و جدی برای انتخابات باید شروع شود، البته ما اصرار داریم که تبلیغات انتخاباتی در زمان مقرر خودش انجام شود ولی از امروز باید زمینه سازی های لازم را انجام دهیم. باید یک رقابت سالم و اخلاق مدار با رقبا داشته باشیم زیرا مبنای ما گفتمان اصلاحات و پایبندی به ارزشها است و در هیچ شرایطی از ارزش های اصلاحات عدول نخواهیم کرد.

عارف تصریح کرد: فردای انتخابات باید با رقیب با رفاقت همکاری کنیم و یک مجلسی در کنار دولت داشته باشیم.

رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان با اعلام این خبر که راهبردهای اصلاحات برای انتخابات اسفند اوایل هفته آینده به استانها ابلاغ می شود، اظهار داشت: از همه کاندیداهای اصلاح طلب می خواهیم که دقیقا همین سند را چندین بار بخوانند و در همین چارچوب به مردم وعده بدهند و از شعارهای عجیب و غریب استفاده نکنند. مبنای این سند، سند چشم انداز و سیاستهای کلی اصل ۴۴، اقتصاد مقاومتی، علم و فناوری و محیط زیست است.

وی با بیان اینکه ما کلید انتخابات اسفند را در مهرماه سال ۹۲ زدیم و در بهمن ماه ۹۲ راهبردهای آن را مشخص کردیم، افزود: ما منافع و مصالح ملی را در این دو سال رعایت کردیم و در برخی مقاطع سکوت کردیم و آنجا که لازم بود سخن گفتیم و سعی کردیم که با حاکمیت اعتمادسازی کنیم چرا که این موضوع احساس می شد که بخشی از جریان اصلاحات با بخشی از حاکمیت زاویه پیدا کرده است.

عارف گفت: ما خواستیم نشان دهیم که اصلاحات بخش مهمی از انقلاب است و خواستیم نشان دهیم که مدیون خون شهدا هستیم. این رفتار ما را هر ناظر بی طرفی تایید می کند. معتقدیم با این شرایط اکثریت مجلس آینده را بدست خواهیم آورد البته حرف آخر در انتخابات را مردم می زنند.

عضو مجمع تشیخص مصلحت نظام در ادامه با بیان اینکه نتیجه تلاش ها و فعالیت ها و همکاری های خوب احزاب اصلاح طلب و شخصیت های برجسته اصلاحات تشکیل شورای سیاستگذاری بود، اظهار داشت: انشاالله با صمیمیت و همراهی بتوانیم با تقویت شورای سیاستگذاری و حفظ انسجام فعالیت های سیاسی خود را دنبال کنیم.

وی با تبریک ایام دهه فجر و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی گفت: ما در آستانه سالروز پیروزی انقلاب هستیم؛ انقلابی که از نظر مردمی بودن و ارزشهای مردمی برجسته بود و رهبری شجاع و مرجعی گرانقدر آن را هدایت می کرد.

عارف افزود: یکی از بزرگترین دستاوردهای انقلاب اسلامی برقراری جمهوری اسلامی بود که مورد تایید قاطبه مردم قرار گرفت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون اساسی را دیگر دستاورد انقلاب اسلامی دانست و تاکید کرد: قانون اساسی ما یکی از مترقی ترین قوانین موجود کشور است چرا که به دو بعد اسلامیت و جمهوریت توجه می کند و تمامی اصول آن بر مبنای این دو بعد است.

عارف گفت: استقلال و عدم دخالت اجانب در سرنوشت مردم از جمله دستاوردهای انقلاب اسلامی است. شرایط منطقه و آشوب هایی که در کشورهای اطراف ما وجود دارد نشان می دهد که ما به یمن حفظ استقلال و به برکت خون شهدا آرام ترین کشور در منطقه هستیم.

رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان افزود: وظیفه همه این است که این آرامش را در داخل کشور حفظ کنند. رو در رو قرار گرفتن یاران انقلاب، بزرگترین خطر برای انقلاب محسوب می شود. باید تمامی اختلافات را در داخل کشور حل و اصلاح کنیم چرا که اصلاح در ذات انقلاب ما است.

وی تصریح کرد: این جفا است که برخی بزرگان به دلیل اختلاف سلیقه کنار گذاشته شدند. باید این اختلاف سلیقه ها را تحمل کنیم.

عارف خاطرنشان کرد: قوام جمهوری اسلامی به استناد قانون اساسی در وجود احزاب مردم سالار است و حیات احزاب، آزادی در چارچوب قانون است. باید اجازه داد احزاب خواست خود را بیان کنند ما اعتقاد به تحزب داریم و راهی جز حرکت جبهه ای پیش روی خود نمی بینیم. این حرکات در نهایت باید به احزاب فراگیر ختم شود تا احزاب مسئولیت پذیر و در برابر عمل خودشان پاسخگو باشند.

رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان با بیان اینکه جبهه های سیاسی خیلی آمادگی پاسخگویی در برابر اقداماتشان را ندارند، اظهار داشت: امیدواریم که تمامی این تحرکات جبهه ای با یک همدلی و هماهنگی به سمت تشکیل احزاب فراگیر سوق پیدا کند.