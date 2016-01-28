مصرف ۸۸۴ میلیون لیتر سوخت در لرستان/ مصرف بنزین افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شرکت پخش فرآورده های نفتی لرستان پیمان بهرامی در این رابطه اظهار داشت: طی ۱۰ ماه نخست امسال بیش از ۸۸۴ میلیون و ۲۷۳ هزار لیتر فرآورده نفتی در لرستان مصرف شده است.

وی بیان داشت: این میزان مصرف فرآورده های نفتی در لرستان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶.۲۱ درصد کاهش یافته است.

مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی لرستان با بیان اینکه بیشترین کاهش مصرف سوخت در لرستان مربوط به نفت کوره بوده است عنوان کرد: در این زمینه شاهد کاهش ۸۵ درصدی مصرف بوده ایم.

بهرامی ادامه داد: میزان مصرف نفت کوره در لرستان طی مدت زمان یاد شده پنج میلیون و ۲۱ هزار لیتر بوده که این عدد در مدت زمان مشابه سال قبل ۳۲ میلیون و ۷۴۴ هزار لیتر بوده است.

وی با اشاره به افزایش۲.۱۶ درصدی مصرف بنزین در لرستان و همچنین دلایل این افزایش مصرف بیان داشت: این امر به دلیل تولید و افزایش خودروهای جدید و همچنین افزایش مسافرتها در فصل تابستان امسال بوده است.

مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی لرستان با اشاره به دلیل کاهش مصرف نفت کوره در لرستان بیان داشت: این امر نیز به دلیل تبدیل سوخت صنایع از فرآورده های مایع به گاز طبیعی، قطع سهیمه کارخانه های غیر فعال و تعدیل سهیمه بوده است.

بهرامی همچنین از کاهش پنج درصدی مصرف نفت گاز در لرستان خبر داد و تصریح کرد: این کاهش مصرف نیز به دلیل اجرای طرح پیمایش نفت گاز، اعمال کنترل و نظارت مستمر، پایش توزیع نفت گاز در مجاری عرضه و همچنین مصرف کنندگان بخش کشاورزی بوده است.