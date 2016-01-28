به گزارش خبرنگار مهر، بحث بازی تیمهای فوتبال دو کشور ایران و عربستان هر روز جنبه تازهتری به خود میگیرد. در جلسه چند روز پیش مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا با مسئولان فدراسیون ایران، امارات و عربستان برای حل این مشکل تصمیم گرفته شد تا ایران و عربستان مشکل خود را تا تاریخ ۲۵ اسفندماه برطرف کنند وگرنه بازیها به زمین بیطرف منتقل خواهد شد.
این در حالی است که مسئولان فدراسیون فوتبال عربستان زیر بار این تصمیم نرفته و تاکید کردهاند که تحت هیچ شرایطی برای برگزاری مسابقات به ایران نخواهند آمد. از سوی دیگر فدراسیون فوتبال ایران هم تاکید کرده که ایران امنترین کشور منطقه است و هیچ مشکلی متوجه برگزاری مسابقات نخواهد بود.
با این حال «سعود المهندی» رئیس کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا و نایب رئیس فدراسیون قطر در اظهارنظری عجیب اعلام کرد که آرای اکثر اعضای حاضر در جلسه، برگزاری مسابقات در زمین بی طرف است.
المهندی گفت: آنچه که عربستان به دنبال آن است، بر اساس واقعیاتی است که به خاطر حمله به سفارت این کشور در ایران رخ داده بود.
وی افزود: عربستان به دنبال برگزاری بازیها در کشور قطر است ولی فدراسیون فوتبال ایران مخالف این موضوع است. حتی بحث برگزاری مسابقات در کشور عمان هم مطرح شد ولی ایران هنوز درخواست رسمی برای بازی در عمان نداده است. البته موافقت فدراسیون عمان هم مهم است.
رئیس کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا در ادامه گفت: در جلسهای که برگزار شد اکثر اعضا موافق برگزاری مسابقات در زمین بی طرف بودند چرا که نظرات و استدلالهای عربستان قابل قبول بود. با این حال باید منتظر ماند تا در جلسه بعدی که در دوحه بین فدراسیونهای ایران، امارات و عربستان برگزار میشود، در اینباره تصمیم گیری نهایی صورت بگیرد.
نظر شما