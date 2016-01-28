مصرف قهوه با افزایش ضربان قلب ارتباطی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، طبق مطالعه اخیر محققان دانشگاه کالیفرنیا-سان فرانسیسکو، مصرف منظم کافئین منجر به ضربان اضافی قلب که برخی اوقات از علل بروز بیماری قلبی یا سکته است، نمی شود.

محققان در طول یک دوره ۱۲ ماهه، مصرف مداوم محصولات کافئین دار را مورد بررسی قرار دادند. به گفته دکتر «گرگوری مارکوس»، سرپرست تیم تحقیق، «توصیه های پزشکی همواره مخالف مصرف مداوم محصولات کافئین دار هستند، حال آنکه مصرف موادی نظیر شکلات، قهوه و چای بسیار برای قلب مفیدند.»

در این مطالعه، مارکوس و تیم تحقیقش، ۱۳۸۸ فرد شرکت کننده را به طور تصادفی انتخاب کرده و مورد بررسی قرار دادند. از بین کل مجموع شرکت کنندگان، ۸۴۰ نفر (۶۱ درصد) بیش از یک محصول کافئین دار در روز مصرف می کردند. محققان هیچ تغییری در تعداد ضربان قلب افراد در طول یک ساعت بعد از مصرف قهوه، چای و شکلات نیافتند.

از این رو طبق این یافته ها، مصرف منظم این محصولات هیچ ارتباطی با ضربان بیشتر قلب نداشت.