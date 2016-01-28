۵۰۰۰ هکتار گلخانه در کشور نیازمند بازسازی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی طهماسبی صبح پنجشنبه در نشست با گلخانه داران استان قزوین که با حضور رئیس، معاونین و مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین برگزار شد، خواستار توجه بیشتر برای احداث و توسعه گلخانه ها در استان شد.

وی با بیان اینکه اعتبارات و تسهیلات بانکی با سود ۱۸ درصد برا ی احداث و توسعه گلخانه ها تداوم دارد افزود: با هماهنگی انجام شده طرح های احداث گلخانه با اعتبار زیر یک میلیارد تومان از طریق شعب بانک ها ی عامل انجام خواهد شد.

معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: این تسهیلات با ۱۰ درصد آورده متقاضی به گلخانه داران پرداخت می شود.

طهماسبی اضافه کرد: در صورت تامین اعتبار توسط دولت، سود تسهیلات به گلخانه ها نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در کل کشور ۵ هزار هکتار گلخانه نیاز به بازسازی دارند که عمدتا به علت مناسب نبودن سازه ها و تاسیسات و سیستم سوخت است.

طهماسبی با اشاره به اینکه برای صدور پروانه های یک دستورالعمل اجرایی ارسال شده است بیان کرد: گلخانه خوب است اما مهم این است که مکان احداث آن قبلا مورد مطالعه قرار گرفته باشد که مشکل سوخت و انرژی و همچنین بازار مصرف نداشته باشد.

وی خاطر نشان کرد: باید از تکنولوژی روز برای این گلخانه ها استفاده کرد تا تولید مقرون به صرفه باشد.

طهماسبی اظهار داشت: در مناطق سرد اصولا گلخانه توصیه نمی شود ولی اگر احداث شود باید تکنولوژی خاصی را رعایت کند و همچنین گلخانه های خاص با تولید محصولات عرضه شود.

وی بر لزوم رعایت و استفاده از تکنولوژی روز و مدرن در احداث گلخانه ها تاکید کرد.

معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: استان قزوین در تولید قارچ یک برند است و ظرفیت جذب سرمایه گذار در این بخش را دارد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان قزوین هم گفت: تا کنون مجوز احداث ۵۰ هکتار گلحانه در استان صادر و برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شده اند.

نیازعلی ابراهیمی پاک افزود: با برنامه ریزی انجام شده سطح گلخانه های احداثی استان تا ۱۰۰ هکتار افزایش یابد.

مدیر بانک کشاورزی استان قزوین نیز گفت: اعتبارات گلخانه ای طرح ها به بانک معرفی شده است و در دست بررسی است.

رمرودی افزود: روند پرداخت تسهیلات بانکی برای گلخانه ها خوب است اما با رفع موانع و مشکلات می تواند بهبود یابد.