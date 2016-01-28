آماربالای بی سوادی درجنوب کرمان/بانک اطلاعاتی بی سوادان تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی صبح پنجشنبه در شورای آموزش و پرورش کرمان با اشاره به ایام الله دهه فجر گفت: خدمات ارزشمندی در این نظام ارائه شده و دهه فجر فرصتی مناسب برای تبیین دستاوردهای انقلاب است.

وی با اشاره به لزوم عزم جدی برای ریشه کنی بی سوادی در جامعه گفت: باید در این خصوص اقدامی ویژه صورت گیرد.

رزم حسینی با اشاره به اینکه هر سال به تعداد بی سوادان اضافه می شود، تاکید کرد: معضل بی سوادی با روند لاک پشتی از بین نمی رود.

وی با تاکید بر لزوم تدوین بانک اطلاعاتی بی سوادان استان کرمان تصریح کرد: فرمانداران شهرستان ها هماهنگی های لازم را برای شناسایی بی سوادان انجام دهند.

رزم حسینی شمار بی سوادان در استان کرمان به ویژه مناطق جنوبی را بالا دانست و افزود: باید با فرهنگ سازی افراد به سواد را تشویق به حضور در دوره های سوادآموزی کنیم.

وی خواستار ارائه گزارش عملیاتی اقدامات صورت گرفته برای رفع بی سوادی در استان کرمان شد و گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران نگاهی ویژه به سواد آموزی دارد.

استاندار کرمان همچنین با انتقاد از تغییر نام مدارس خیرساز بعد از احداث، گفت: تمامی مدارسی که نام آنها عوض شده است باید به نام اولیه تغییر پیدا کند.

وی گفت: از خیرین و متولیان نیز می خواهیم در این خصوص مطالبه گر بوده و از تغییر نام مدارس جلوگیری کنند.

وی خواستار مشارکت پررنگ تر خیرین در حوزه ساخت مدارس شد و افزود: ساختمان های نیمه تمام مدارس برای تکمیل به خیران واگذار شود.

/////ان بر تلاش مضاعف برای واگذاری ساختمان نیمه تمام مدارس به خیران نیز تاکید کرد و گفت: باید در پایان سال بدانیم که چه میزان پیشرفت در این زمینه داشته ایم.