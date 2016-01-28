خیر آبدانانی ۲ هزار متر زمین برای ساخت مدرسه اهدا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر آموزش و پرورش شهرستان آبدانان صبح پنجشنبه در همایش خیرین مدرسه‌ساز این شهرستان با اعلام این خبر گفت: خیر نیک‌اندیش «منوچهر یارپور» دو هزار متر مربع زمین جهت احداث مدرسه به مجمع خیرین مدرسه ساز آبدانان اهدا کرده‌ است.

صفر رحمانی‌پور افزود: ۱۰۰ نفر از مجموعه معلمان و فرهنگیان شهرستان هم ماهیانه مبلغی از حقوق خود را به مجمع خیرین مدرسه‌ساز واریز می‌کنند که در زمینه هایی همچون ساخت مدرسه، ایاب و ذهاب دانش‌آموزان روستایی و فعالیت‌های فوق برنامه هزینه شود.

وی اظهار کرد: عینی یکی دیگر از خیرین آبدانانی است که ماهیانه مبلغ پنج میلیون ریال جهت سرویس ایاب و ذهاب دانش‌آموزان روستایی پرداخت می‌کند که در سال، ۶۰ میلیون ریال برای این‌کار اهدا می‌کند.

به گفته رحمانی‌پور، در سال گذشته مبلغ ۱۰۰ میلیون‌ریال از طرف رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز کشور و استان نیز جهت پرداخت هزینه ایاب و ذهاب دانش‌آموزان مناطق محروم این شهرستان پرداخت شده است.

وی در ادامه با اشاره به زلزله مردادماه سال گذشته در آبدانان و خسارت وارد شده به واحدهای آموزشی این شهرستان، گفت: تعداد ۱۵ واحد آموزشی تخریبی اعلام شده است که در سال گذشته، شش واحد آموزشی در نقاط مختلف شهرستان آبدانان مقاوم‌سازی شده است.

مدیر آموزش و پرورش آبدانان اظهار کرد: تعداد هفت واحد آموزشی هم‌اکنون در حال ساخت هستند و در دهه فجر سال جاری، دو واحد آموزشی در روستای تپه حمام و شهرک هزارانی به بهره‌برداری می‌رسد.

رحمانی‌پور این را هم گفت که در آینده نزدیک شاهد شروع به کار مدرسه ۱۶ کلاسه شهید فهمیده شهر آبدانان در ۱۵ خرداد‌شمالی این شهر خواهیم بود.