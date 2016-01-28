بازداشت یک عضو مجلس قانونگذاری فلسطین در کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فلسطین، نیروهای اشغالگر صهیونیستی بامداد پنج شنبه با یورش به مناطق مختلف کرانه باختری، شماری از فلسطینی ها از جمله «محمد ابوطیر» نماینده وابسته به حماس در مجلس قانونگذاری فلسطین را بازداشت کردند.

در یورش نظامیان صهیونیستی به کرانه باختری دستکم ۱۵ فلسطینی بازداشت شدند. «فیصل خلیفه» اسیر آزاد شده و اهل طولکرم و «احمد العروج» از بیت لحم که برادر ۴ اسیر دربند در زندان های رژیم صهیونیستی بوده و همسر یکی از آنها نیز چند روز پیش توسط صهیونیست ها دستگیر شد از جمله بازداشت شدگان در یورش گسترده نظامیان صهیونیست به کرانه باختری هستند.

«سامی ابوزهری» سخنگوی حماس در واکنش به این موضوع، ضمن محکوم کردن آن اعلام کرد که اینگونه بازداشت‌ها نخواهد توانست جلوی چنین افرادی در حمایت از انتفاضه را بگیرند.

در همین حال شهرک نشینان صهیونیست صبح امروز (پنج شنبه) با پشتیبانی انبوه نظامیان اشغالگر صهیونیستی به مسجدالاقصی یورش بردند.

خبر دیگر اینکه یک شهرک نشین صهیونیست شامگاه چهارشنبه در عملیات شهادت طلبانه یک فلسطینی در شهرک «جفعات زئیف» در قدس اشغالی به شدت زخمی شد. در این عملیات که با استفاده از سلاح سرد انجام گرفت یک صهیونیست دیگر نیز دچار جراحات سطحی شد.

در پی این عملیات نظامیان صهیونیست به صورت انبوه در مکان حاضر شده و مجری عملیات را دستگیر کردند.