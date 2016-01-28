  1. استانها
  2. کرمانشاه
۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۳۹

نتایج رقابت‌های کونگ‌فو توآی قهرمانی بانوان آسیا در قصرشیرین؛

ایران قهرمان شد/ طلای هر ۳ وزن به بانوان ایرانی رسید

ایران قهرمان شد/ طلای هر ۳ وزن به بانوان ایرانی رسید

کرمانشاه- رقابت‌های کونگ‌فو توآی قهرمانی آسیا در بخش بانوان با قهرمانی ایران در قصرشیرین به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های کونگ‌فو توآی قهرمانی آسیا در بخش بانوان عصر چهارشنبه در شهرستان قصرشیرین آغاز شد و تیم جمهوری اسلامی ایران به مقام قهرمانی دست یافت.

در وزن منفی ۵۱ کیلوگرم بانوان الناز نریمانی از ایران مقام اول را بدست آورد و مقام دوم این وزن به کونگ‌فوکاری از مغلوستان رسید، همچنین نمایندگان تاجیکستان و افغانستان به طور مشترک عنوان سوم وزن منفی ۵۱ کیلو را از آن خود کردند.

در وزن منفی ۵۸ کیلو زهرا دهقان از ایران قهرمان آسیا شد و رزمی‌کاری از  مغولستان به عنوان نائب قهرمانی دست یافت، همچنین صغرابربایی از افغانستان و ورزشکاری از قرقیزستان به طور مشترک به رتبه سوم وزن منفی ۵۸ کیلو رسیدند.

مقام نخست وزن منفی ۶۶ کیلو کونگ‌فو توآی قهرمانی بانوان آسیا نیز به سمیه زنداقطایی از ایران رسید و جانا سلمه از لبنان نائب قهرمان این وزن شد و عنوان سوم نیز به طور مشترک به ورزشکارانی از افغانستان و پاکستان رسید.

کد مطلب 3035906

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها