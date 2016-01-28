سومین جشنواره ورزشی محلات کرج کلید خورد

حسین عربیان در گفتگو با مهر، اظهار کرد: در آمادگی جسمانی مسابقات با شرکت ۴۸۰ بانو در دو منطقه شهری روز گذشته برگزار شد و نفرات برتر مشخص شده است.

وی خاطرنشان کرد: در فوتسال نیز مسابقات با مشارکت ۲۱۸ تیم در دو سالن شهدای گلشهر و شهدای شهرداری شروع شده است و مسابقات والیبال بزرگسالان نیز از روز شنبه در سالن شهدای سرحدآباد و سیدالشهدا آغاز می شود.

عربیان افزود: در جشنواره سوم تصمیم بر آن شد تا در رشته های انفرادی که مسابقات آن آغاز نشده است فرصت ثبت نام را به اقشار مختلف مردم بدهیم و بر این اساس احتمال دارد آمار اعلام شده بازهم افزایش پیدا کند.

وی با بیان اینکه پیش بینی ستاد اجرایی جشنواره سوم ۲۰ هزار نفر بوده است گفت: رسیدن میزان مشارکت به ۲۳ هزار نفر گواه علاقمندی مردم به ورزش و اعتمادی است که شهروندان به این مسابقات و مدیریت شهری کرده اند.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کرج از آغاز مسابقات فوتسال بزرگسالان و آمادگی جسمانی بانوان خبرداد و گفت: عربیان زمان برگزاری مسابقات مینی والیبال و مینی بسکتبال را به ترتیب ۱۵ بهمن و۶ اسفندماه اعلام کرد و گفت: مسابقات تکواندو بانوان و آقایان نیز به مدت دو روز و از تاریخ ۱۵ بهمن در سالن شهدای سرحدآباد برگزار می شود.

وی افزود: جشنواره ورزشی محلات کرج در دوره سوم در ۱۹ رشته ورزشی و به میزبانی فضاهای ورزشی مناطق ۱۲ گانه شهرداری کرج برگار می شود و تا اواخر اسفندماه ادامه خواهد داشت.