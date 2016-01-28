به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا وردی صبح پنج شنبه در مجمع عالی شورای خراسان جنوبی، اظهار کرد: عدم مطالبه گری مردم از دستگاه ها، باعث ایجاد چتر حمایتی آرامش دهنده‌ای برای مدیران می‌شود.

وی با تاکید براینکه باید شهروندان از مدیران اجرایی مطالبه‌گری کنند، بیان کرد: مدیران نیز مشکلات استان را خصوصا در زمینه خشکسالی مد نظر قرار دهند.

وردی با بیان اینکه دو کارگروه اقتصاد مقاومتی و آب و کشارورزی در شورای عالی بسیج استان تشکیل شده است، اظهار کرد: خشکسالی‌های پیاپی دامن گیر خراسان جنوبی شده و نیاز و توجه بیشتر مدیران ارشد را می‌طلبد.

رئیس مجمع عالی بسیج خراسان جنوبی ادامه داد: خشکسالی یک وضعیت بحرانی در استان است که باید در این زمینه اقدامات اساسی و اصولی انجام شود.

وی با اشاره به انتخابات پیش رو، بیان کرد: بسیج به عنوان یک نهاد حقوقی از جناحی حمایت نخواهد کرد و فقط زمینه مشارکت حداکثری مردم در صحنه را فراهم می‌کند.

وردی ادامه داد: اعضای بسیج استان شرکت در انتخابات را یک تکلیف دانسته و با حضور حداکثری خود در پای صندوق های رای، پشت نظام و انقلاب می ایستند.

وی خواستار حضور حداکثری مردم در انتخابات شد و افزود: مردم در طول عمر بابرکت انقلاب، همواره پشت انقلاب و ولی فقیه ایستاده اند و در این انتخابات نیز با حضور حداکثری خود دستاوردی عظیم را به ارمغان می‌آورند.

استاد دانشگاه شهید محلاتی نیز در این مجمع به تحلیل انتخابات پیش رو پرداخت و گفت: انتخابات پیش رو با توجه به تداخل دو انتخابات نیز در شرایط مهمی به سر می برد.

نظرپوربا بیان اینکه انتخابات زیادی تاکنون در ایران برگزار شده است، اظهار کرد: در این دوره از انتخابات، با توجه به تحولات اخیر در خاورمیانه و اجرای برجام، کشورهای اروپایی نگاهی دیگر و خاص به آن دارند.

وی مجلس شورای اسلامی را یکی از نهاد های مهم کشور دانست و افزود: همچنین مجلس خبرگان به لحاظ اینکه مربوط به دو ستون اصلی رهبری و سپاه و بسیج است نیز حائز اهمیت است.

وی ادامه داد: همین ویژگی در مجلس خبرگان باعث شده که در انتخابات این دوره از این مجلس سیاسی و جناحی شود.