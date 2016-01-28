به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، آیتالله محمدجواد فاضل لنکرانی در ابتدای درس خارج اصول خود در مدرسه علمیه آیتالله گلپایگانی با اشاره به روایتی از امام علی(ع) خطاب به محمدبن حنفیه مبنی بر اینکه چیزی که نمیدانی بیان نکن، اظهار داشت: یکی از فرایضی که بر لسان میباشد آن است که انسان آن چیزی را که نمیداند نگوید؛ اگر لسان در مسیری قرار گرفت که شروع به گفتن ندانستهها کرد، از مسیر منحرف میشود.
وی با استناد به روایات به اثرات گفتن چیزهایی که انسان نمیداند و بیان میکند، اشاره کرد و گفت: در کتاب «محاسن برقی» آمده دو خصلت مهلک هستند؛ یکی مردم را با رأی خود فتوا دادن به رأی شخصی که مطابق شرع و سنت نباشد و دیگری گفتن آن چرا که انسان نمیداند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: انسان در این حد میداند که اگر چیزی را نمیداند، نباید بگوید و اگر چیزی را نمیداند، بگوید بی اعتبار میشود. اما تعبیری که در روایت آمده مهلک است و همانگونه که فتوای به رأی جزء مهلکات است قول بلاعلم هم هلاک کننده است.
وی بیان کرد: امام علی(ع) در وصیت به امام حسن(ع) فرمودند: اگر آنچه که می دانی گرچه کم است به همان اکتفا کن اما آن چیزی را که نمیدانی، نگو.
ما نمیدانیم ظهور چه زمانی واقع میشود
آیتالله فاضل لنکرانی با بیان اینکه قول بلاعلم حرام است، گفت: این مسئله امور عادی، اجتماعی و شرعی را در بر میگیرد و یکی از مصادیق مهم آن پیشگوییهایی است که راجع به ظهور میشود؛ متأسفانه امروز برخی بر اثر تخیلاتی بیان میکنند که ظهور همین روزها است.
وی با تأکید بر اینکه اطلاق «کذب الوقّاتون» هم شامل تعیین روز خاص و هم اینکه بگوییم ظهور نزدیک است، میشود، گفت: ما نمیدانیم ظهور چه زمانی واقع میشود و در روایات آمده که وقت ظهور را حتی خود حضرت حجت(عج) نیز نمیدانند.
استاد درس خارج حوزه علمیه، وظیفه اصلی مردم در زمان غیبت امام زمان(عج) را دعا و انتظار فرج دانست و افزود: متأسفانه برخی قضیه اربعین را با همه شکوه، عظمت و ارزشی که دارد و به نمادی برای شیعه تبدیل شده به علائم ظهور قرار دادند، این مسئله در هیچ متون دینی وارد نشده است و برخی بر اساس تخیلات خود این اجتماع را از علائم ظهور عنوان میکنند.
وی بیان کرد: عقل و منابع دینی ما میگویند روزی که حضرت اعلام ظهور میکنند لااقل باید یک بخش عظیمی از مردم اصل قضیه امامت به گوششان خورده باشد و بدانند امامتی وجود دارد اما امروز این چنین نیست که بخش عمدهای از مردم جهان با مسئله امامت آشنا باشند.
آیتالله فاضل لنکرانی با بیان این که واژه «مهلک» که در روایت آمده هم خود گوینده و هم شنونده را هلاک میکند، تصریح کرد: یکی از مصادیق روشن قول بلاعلم این است که بگوییم این اجتماع با شکوه از علائم ظهور است.
وی با اشاره به مضرات قول بلاعلم در جامعه که از سوی برخی از انسانهای مدعی و بی اطلاع از منابع دینی مطرح میشود، بیان کرد: متأسفانه برخی به خاطر قبول چنین گفتههایی امور حیاتی زندگی خود همچون ازدواج را تعطیل کرده و منتظرند، امام زمان(عج) ظهور کند تا اجازه این امر را به آنها بدهند.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با بیان اینکه قول بلاعلم فقط این نیست که انسان مثلاً وقتی فتوایی را نمیداند، از بیان آن اجتناب کند، افزود: قول بلاعلم اطلاق دارد؛ یعنی انسان نباید وقتی راجع به دین، شئونات دینی و آینده چیزی را نمیداند، بگوید.
وی اظهار داشت: در زندگی امام خمینی(ره) با وجود اینکه ایشان انقلاب اسلامی را به وجود آوردند و یقین داشتند که حضرت حجت عنایت به انقلاب دارند، هیچ جا نداریم که بگویند ظهور نزدیک است، البته ایشان همیشه امید داشتند که پرچم را به دست امام زمان(عج) بسپارند.
امید از شئون انتظار واقعی است
آیتالله فاضل لنکرانی با بیان اینکه امید از شئون انتظار واقعی است، اظهار داشت: امید انتظار ظهور غیر از این است که وقتی برای ظهور مشخص شود از این رو باید از قول بلاعلم اجتناب کرد و حتی اگر نسبت به مسئلهای ظن نیز داریم، نباید چیزی بگوییم چه برسد به این شک یا وهم داشته باشیم.
وی با انتقاد از سخنانی که در دولت گذشته راجع به ظهور صغری مطرح میشد، گفت: در روایات ما چنین مسئلهای وارد نشده و این از مصادیق بارز قول بلاعلم است، تردیدی نسبت به تعبیر ظهور صغری با آنچه در برخی روایات آمده است سازگاری ندارد. چون با ظهور صغری محدوده ظهور روشن میشود و دیگر با ناگهانی بودن آن معنی ندارد. وقتی ما به ضرس قاطع میگوییم که الان ظهور صغری است سازمانهای امنیتی اسرائیل و آمریکا علائم ظهور را برای ما درست میکنند.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم به فقرات در دعای عهد «اِنَّهُم یَرَونَهُ بَعِیدا وَ نَرَاهُ قَرِیبا» اشاره داشت و گفت: مراد از این بعید آن است که عدهای معتقد به عدم تحقق ظهور و نفی آن میباشند، اما قریب بودن به این معنی نیست که بگویند ظهور همین سالها و ماهها و دههها واقع میشود.
آیت الله فاضل لنکرانی با تأکید بر اینکه به مردم باید چیزهایی را بگوییم که در دین آمده است، افزود: بنده در زمان دولت قبلی که مطلب غلط مدیریت امام زمان(عج) مطرح شد وظیفه خود دانستم که با این تفکر مقابله کنم، چون نباید اشتباه کاری خود را به گردن امام زمان(ع) بیندازیم.
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