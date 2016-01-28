تعجب نماینده فیفا از موقعیت مرکز عالی پزشکی در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، زهره هراتیان عضو کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال درباره وضعیت پروژه ایفمارک اظهار کرد: بحث کمیته توسعه فیفا همواره مبتنی بر شرایط برد - برد است بطوریکه پس از آغاز بحث اجرای پروژه ایفمارک در ایران، درآمدزا بودن این پروژه از اولویت های اصلی فیفا در اجرایی کردن آن است.

وی ادامه داد: به همین منظور نماینده فیفا جهت بررسی این موضوع به ایران آمد تا درآمدزا بودن پروژه را مورد ارزیابی قرار دهد و گزارش خود را به فیفا ارسال کند. در چند روز حضور این نماینده از بیمارستان نورافشار دیدن کردیم، چرا که جراحی‌های لازمه را در این بیمارستان انجام خواهیم داد.

هراتیان افزود: به غیر از مواردی که نیاز به جراحی دارد و در بیمارستان نورافشار انجام می‌شود، بقیه مراحل بازتوانی در مرکز بازتوانی واقع در کمپ تیم‌های ملی صورت می‌گیرد که نماینده فیفا از هر دو ساختمان قدیم و همینطور جدید که در دست احداث است، دیدن کرد.

عضو کمیته پزشکی فدراسیون در ادامه گفت: در ادامه حضور نماینده فیفا در ایران جلساتی با ساکت، مسئول بازاریابی سازمان لیگ برگزار و درخصوص درآمدزا بودن این پروژه بحث و گفتگو شد و پیرو همین جلسه، سازمان لیگ فوتبال کشور تضمین کرد که در بحث هزینه‌های اجرای این پروژه حمایت‌های لازم را انجام خواهد داد.

وی تاکید کرد: البته چندین جلسه دیگر هم در راستای نحوه خرید تجهیزات صورت گرفت چراکه اعتبار خرید تجهیزات را فیفا پرداخت می‌کند و در صورت امکان می‌خواهیم تجهیزات را در نمایندگی‌های اصلی در ایران خریداری کنیم تا به مشکلاتی مانند روند طولانی ترخیص از گمرک بر نخوریم. بطور کلی فکر می‌کنم خروجی این جلسات منجر به گزارش خوبی شود که این نماینده به کمیته توسعه فیفا ارسال خواهد کرد. البته پس از ارسال و تایید گزارش بازهم هماهنگی‌هایی را باید برای نهایی کردن این پروژه و تخصیص اعتبار خرید تجهیزات انجام دهیم.

هراتیان در پایان گفت: نماینده فیفا نسبت به موقعیت مکانی ساختمان ایفمارک بسیار متعجب بود و اظهار می‌کرد که نزدیک بودن این مرکز به پنج زمین فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی و همچنین سه هتل بهترین محل از نظر ارزآوری و درآمدزایی در داخل کشور و در منطقه خواهد بود. به هر حال از اهداف فیفا این است که به وسیله پروژه ایفمارک نه تنها به رشته فوتبال بلکه به سایر رشته‌ها و حتی عموم جامعه هم خدمت رسانی کند و بطورکلی ارتقا سطح سلامت جوامع از اهداف اصلی توسعه ای فیفا است.