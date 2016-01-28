برف و باران تا پایان هفته میهمان خراسان رضوی است

به گزارش خبرنگار مهر، دربرگیری جو ناپایدار در خراسان رضوی طی دو روز گذشته با بارش های باران و در مناطق سردسیر و کوهستانی با بارش برف همراه بوده است که به گفته رییس اداره پیش بینی سازمان هواشناسی خراسان رضوی این پدیده و جو ناپایدار تا پایان هفته ادامه دارد.

یحیی قائنی پور در این رابطه اظهار کرد: طبق نقشه ها و مدل های هواشناسی ضمن تداوم برودت هوا، طی ۲۴ ساعت آینده بارش ها اغلب به صورت برف همراه با تشکیل مه و کاهش دید در بیشتر مناطق استان پدیدار خواهد شد.

وی گفت: ساکنان نواحی شمالی، مرکزی و جنوبی استان طی امروز و فردا شاهد آسمانی نیمه ابری تا ابری در برخی نقاط مه آلود با بارش برف و باران و با وزش باد نسبتا شدید خواهند بود.

وی با بیان اینکه از روز جمعه بتدریج با خروج سامانه بارشی از شدت ناپایداری ها کاسته و از روز شنبه افزایش نسبی دمای روزانه پیش بینی می شود ادامه داد: طی امروز و فردا شاهد کاهش دما به ویژه در مناطق کوهستانی هستیم.

وی گفت: طی ۲۴ساعت گذشته فریمان با حداقل دمای چهار درجه زیر صفر سردترین و خلیل آباد با حداکثر دمای ۱۴ درجه سلسیوس گرمترین شهرهای استان گزارش شدند.

وی همچنین بیشترین میزان بارندگی گزارش شده را مربوط به ایستگاه هواشناسی درگز و به میزان پنج و سه دهم میلیمتر عنوان کرد.

قائنی پور همچنین دمای مشهد را نیز طی ۲۴ ساعت گذشته بین سه درجه سلسیوس و دو درجه زیر صفر در نوسان عنوان کرد.