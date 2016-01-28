۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۵۱

بر اساس پیش بینی سازمان هواشناسی؛

برف و باران تا پایان هفته میهمان خراسان رضوی است

مشهد- بارش برف و باران و همچنین برودت هوا پدیده غالب در خراسان رضوی است که تا پایان هفته میهمان ساکنان این استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، دربرگیری جو ناپایدار در خراسان رضوی طی دو روز گذشته با بارش های باران و در مناطق سردسیر و کوهستانی با بارش برف همراه بوده است که به گفته رییس اداره پیش بینی سازمان هواشناسی خراسان رضوی این پدیده و جو ناپایدار تا پایان هفته ادامه دارد.

یحیی قائنی پور در این رابطه اظهار کرد:  طبق نقشه ها و مدل های هواشناسی ضمن تداوم برودت هوا، طی ۲۴ ساعت آینده بارش ها اغلب به صورت برف همراه با تشکیل مه و کاهش دید در بیشتر مناطق استان پدیدار خواهد شد.

وی گفت: ساکنان نواحی شمالی، مرکزی و جنوبی استان طی امروز و فردا شاهد آسمانی نیمه ابری تا ابری در برخی نقاط مه آلود با بارش برف و باران و با وزش باد نسبتا شدید خواهند بود.

وی با بیان اینکه از روز جمعه بتدریج با خروج سامانه بارشی از شدت ناپایداری ها کاسته و از روز شنبه افزایش نسبی دمای روزانه پیش بینی می شود ادامه داد: طی امروز و فردا شاهد کاهش دما به ویژه در مناطق کوهستانی هستیم.

وی گفت: طی ۲۴ساعت گذشته  فریمان  با حداقل دمای چهار درجه زیر صفر سردترین و  خلیل آباد با حداکثر دمای  ۱۴  درجه سلسیوس گرمترین شهرهای استان گزارش شدند.

وی همچنین بیشترین میزان بارندگی گزارش شده را مربوط به ایستگاه هواشناسی درگز و به میزان پنج و سه دهم میلیمتر عنوان کرد.

قائنی پور همچنین دمای مشهد را نیز طی ۲۴ ساعت گذشته بین سه درجه سلسیوس و دو درجه زیر صفر در نوسان عنوان کرد.

