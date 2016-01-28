پراکندگی، جنگ داخلی و خصومت بزرگترین چالش امت اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محسن اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی طی سخنانی در همایش «عصر امام خمینی(ره) تحولات جهانی؛ تهدید ها و راهکارها» ویژه مبلغات استان قم که توسط جامعه مدرسین حوزه علمیه در شهر قم برگزار شدگفت: الان چالش های جدی و گسترده ای پیش روی خدمتگذاران به دین، مبلغان دینی و دلسوختگان جامعه، مذهب و ملت وجود دارد که مهمترین آن، چالش پراکندگی و جنگ داخلی و خصومت بین گروهها، گرایش ها و مذاهب در درون جامعه اسلامی است.

وی افزود: پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) و تداوم این انقلاب به رهبری مقام معظم رهبری، امید و تلاش دشمنان اسلام برای متلاشی کردن جامعه اسلامی از درون را از بین برد.

آیت الله اراکی اظهار داشت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، بیداری نهضت و جنبش اسلامی شرق و غرب جامعه اسلامی را فرا گرفت و حتی این جنبش به جامعه اروپا و آمریکا نیز رسید، هویت اسلامی دوباره در جهان زنده شد، جوامع اسلامی حیات جدیدی را آغاز کردند و رژیم های استبدادی در منطقه نظیر رژیم صدام و رژیم های طاغوتی در شمال افریقا نظیر بن علی، حسنی مبارک و قذافی فروریختند.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب ادامه داد: دشمنان برنامه ریزی کرده بودند که مسلمین مهاجر بویژه نسل نو مسلمانان در اروپا و آمریکا را در فرهنگ غربی ذوب کنند و تا آنها هویت اسلامی خود را از دست بدهند اما در کمال تعجب مشاهده کردیم که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، نسل نو جامعه مسلمان غرب به یکباره پرچمدار نهضت اسلامی شد و تعداد مساجد در اروپا و آمریکا دهها برابر شدند بنابراین این نشان می داد که نهضت و جنبش اسلامی توانسته بود اثر خود را در جوامع اسلامی غرب بویژه جوانان مسلمان بگذارد.

آیت الله اراکی با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد تفرقه در میان امت اسلامی، اظهار داشت: اگر جامعه اسلامی متحد و یکپارچه می شد این بدان معنی بود که یک قدرت جهانی بر مبنای اسلام و ارزش های قرآنی شکل می گرفت و جهان اسلام تبدیل به قدرت اول جهان می شد و جامعه اسلامی از لحاظ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به قدرت اول جهان تبدیل می شد لذا دشمنان دست به ایجاد توطئه تفرقه زدند.

وی با اشاره به ضرورت وحدت جامعه اسلامی، تأکید کرد: منظور از وحدت این نیست که شیعیان از عقاید شیعی خود دست بکشند و یا اینکه اهل سنت از عقاید خود دست بکشد بلکه حرف ما در مسئله وحدت و تقریب این است که شیعیان و اهل سنت نقاط اشتراک فراوانی دارند بیاییم با تکیه بر این اشتراکات به وحدت برسیم.

آیت الله اراکی افزود: همه ما مسلمانان رسول اکرم(ص) و قرآن کریم را قبول داریم همه ما نماز می خوانیم، روزه می گیریم، زکات می دهیم و به حج می رویم بنابراین این همه نقاط اشتراک داریم چرا روی این نقاط اشتراک تمرکز نکنیم تا بر اساس این نقاط اشتراک به وحدت برسیم.

وی افزود: اگر جهان اسلام از شرق آن یعنی اندونزی تا غرب آن یعنی موریتانی با هم متحد شوند به قدرت اول جهان تبدیل می شوند اگر این اتحاد ایجاد شود دیگر نیازی نیست که کشورهای اسلامی نیاز های اقتصادی خود را از طریق کشورهای غیر اسلامی تبدیل کنند آنها می توانند تجارت میان یکدیگر را گسترش دهند و در این زمینه نیز به قدرت اول جهان تبدیل شوند.

دبیرکل مجمع خاطرنشان كرد: ما می توانیم بر روی نقاط اختلاف مان در محیط های علمی بحث کنیم و تمامی ادله ها را ارائه کنیم و با این حال اگر جامعه های متفرق اسلامی را با این مسائل مشترک، یکی کنیم می توانیم قدرت کشورهای اسلامی را در هر زمینه ای در درون خودشان مهیا نمائیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خویش با اشاره به زمزمه‌هایی مبنی براینکه نباید وحدت میان شیعه و سنی وجود داشته باشد،‌ تصریح کرد: ما به دنبال نقاط اشتراک مسلمانان هستیم و می‌گوییم همه ما در بسیاری از مسائل مانند دشمنی واحد با اسرائیل و دوستان این دشمن قسم خورده مسلمانان اشتراک داریم و نباید اجازه دهیم دشمن از تفرقه بین ما برای خود منفعتی کسب کند.

آیت الله اراکی افزود: ما به دنبال این هستیم که در اشتراک‌ها وحدت خود را حفظ کرده و از این وحدت مسلمانان نفع ببرند و اختلاف‌ها را نیز در حوزه و دانشگاه مورد بحث قرار دهیم.

وی با بیان اینکه وحدت به نفع جامعه اسلامی و به ضرر دشمنان اسلام است، اظهار داشت: این حرف را ما نمی گوییم بلکه قرآن کریم می گوید آنچه جامعه اسلامی را از سایر جوامع متمایز می کند یکپارچگی جامعه اسلامی است.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب با بیان اینکه تنها کسی که از وحدت درون کشورهای اسلامی زیان می بیند دشمنان هستند، افزود: کسی که با این وحدت دشمنی می کند مزدور آمریکا و اسرائیل است و هم پیاله ی آنهاست و این موضوع، کاملا روشن است.



آیت الله اراکی تاکید کرد: آیات قرآن و احادیث تفرقه را شرک عنوان می کنند و خداوند در قرآن کریم خطاب به حضرت رسول(ص) می فرماید تو رابطه ای با کسانی که در دین تفرقه ایجاد کنند نداری.

وی در ادامه گفت: یکی از بدترین کفران نعمت ها، تفرقه است چون آل رسول با رسول الله(ص) جز در نبوت یکی هستند و در زیارت جامعه کبیره آمده است که شما داعیه داران وحدت و الفت در جامعه هستید.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب با اشاره به مظلومیت امیرالمومنین(ع) بیان داشت: ایشان با اینکه می دانست حق است، نه تنها با خلفای وقت نجنگید، بلکه آنها را یاری کرد و دلیل ایشان تنها بخاطر متلاشی نشدن جامعه اسلامی بود.

آیت الله اراکی اظهار داشت: ما باید با استدلال و برهان اشکالات یکدیگر و انحرافات را از بین ببریم و نگذاریم این انحرافات منشا جنگ و خونریزی شود و آنچه که در کشورهای سوریه، پاکستان و عراق اتفاق افتاد در ایران هم رخ دهد.

وی با بیان اینکه کلماتی که جامعه ما را به اختلاف و پراکندگی سوق می دهد از کجا آب می خورد جز آمریکا و اسرائیل؛ ضمن اشاره به روایتی از امام صادق(ع) بیان داشت: نامه ای از امام(ع) خطاب به شیعیان نوشته شده بود که به دلیل اهمیت نامه، آن را در جانماز خود قرار داده بودند و بعد از هر نمازی آن را مطالعه می کردند.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب اظهار داشت: امام صادق(ع) بیان داشته بودند که از سب دشمنان پرهیز کنید، زیرا آنها خدا و اولیاءالله را سب می کنند و ظالم کسی است که دیگران را وادار کند که خدا و اولیاء الله را سب کنند.

آیت الله اراکی با اشاره به برخورد اهل بیت(ع) با مخالفانشان اظهار داشت: ما در هنگام بیماری به عیادت آنها می رویم و زمانی که می میرند به تشیع جنازه آنها می رویم و زمانی که در دادگاه نیاز به شهادات داشته باشند، شهادت می دهیم.