پوستر «دلبری» ارجاعی به اتفاقات فیلم است/ پاسخ به یک ابهام

روح الله موحدی طراح پوستر فیلم سینمایی «دلبری» به کارگردانی جلال اشکذری که در بخش سودای سیمرغ سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر حضور دارد به خبرنگار مهر گفت: زمانی که برای طراحی پوستر فیلم سینمایی «دلبری» با سید محمود رضوی تهیه کننده این فیلم سینمایی صحبت کردم قرار شد طرح های مختلفی را آماده کنم و در نهایت برای یکی از طرح ها به توافق رسیدیم و در جلسه ای که با جلال اشکذری کارگردان فیلم داشتیم، تصمیم گرفته شد پوستر فعلی برای این فیلم سینمایی در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: طراحی این پوستر براساس تعلیقی که در اسم خود فیلم یعنی «دلبری» وجود دارد، صورت گرفته است و حس و حال فیلم در پوستر به خوبی دیده می شود. جالب است بدانید برخی از دوستان معتقد بودند که چنین پوستری برای فیلمی که محتوای دفاع مقدس دارد مناسب نیست، اما فکر می کنم با دیدن فیلم ارتباط پوستر و فیلم را به خوبی درک می کنند.

طراح پوستر فیلم «دهلیز» توضیح داد: به نظر من، دو پهلو بودن کلمه «دلبری» به خوبی در پوستر حس می شود و این طراحی مانند اسم فیلم کاملا سوال برانگیز است. در واقع کارکرد اصلی پوستر فیلم سینمایی «دلبری» این است که مخاطب را به سمت پاسخ سوال های خود می کشاند.

وی با اشاره به استفاده از عکسی از صحنه فیلم در این پوستر ادامه داد: یک بخشی در قصه فیلم رخ می دهد که شخصیت زن فیلم با بازی هنگامه قاضیانی یک دست خود را لاک می زند و تعدادی دیگر از انگشت های وی لاک ندارد، همین تناقض در پوستر می تواند برای مخاطب سوال هایی را به همراه داشته باشد. در یکی از طرح هایی که ارائه کردم و مورد قبول تهیه کننده و کارگردان قرار نگرفت، این بود که هنگامه قاضیانی چادر به سر دارد و دستش با ناخون های لاک زده مشخص است، اما در نهایت تصمیم گرفته شد تا از چهره بازیگر در طراحی پوستر استفاده نشود.

موحدی گفت: ذائقه مخاطب باید تغییر پیدا کند و باید کمتر در پوسترهای فیلم های سینمایی از تصویر شخصیت فیلم استفاده کنند. در برخی از فیلم ها مانند «دلبری» اگر از چهره مخاطب برای طراحی پوستر استفاده نشود در جذب مخاطب موفق تر می شود. فکر می کنم ابهامی که در ندیدن چهره بازیگر در پوستر وجود دارد سبب می شود تا مخاطب به سمت دیدن فیلم کشیده شود.

وی ادامه داد: پیش از این شنیده بودم که برخی از رسانه ها اعلام کرده اند که این پوستر به یکی از پوسترهای فیلم های هالیوودی شباهت دارد که باید بگویم در پوستر «دلبری» از یکی از عکس های فیلم استفاده شده است و کار خاصی برای طراحی پوستر انجام نشده است که بخواهد شبیه پوستر فیلم دیگری شود، در واقع این عکس از صحنه بود که روی آن کمی تغییرات انجام دادیم. البته بعد از دیدن پوستر فیلم مورد نظر متوجه شدم شباهتی به پوستر فیلم «دلبری» ندارد.

موحدی در پایان گفت: نباید فراموش کرد که در هنگام طراحی پوستر به این مساله دقت کنیم که پوستر مورد نظر کارکرد اصلی خود را برای فیلم از دست ندهد، پوستر در نهایت باید منجر به جذب مخاطب شود و نباید تبدیل به یک اثر هنری شود که چندان در جذب مخاطب جذاب نیست.