به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرمانداری خمین، سیدمهدی ساداتی در جلسه بررسی مشکلات واگذاری اراضی ملی به بخش صنعت و کشاورزی شهرستان خمین، اولویت و دغدغه اصلی مسئولان شهرستان را حل مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال دانست و افزود: این مهم با همفکری، اتفاق نظر مسئولان و پاسخگویی منطقی به مردم محقق می شود.

وی افزود: با وجود خشکسالی های متوالی، اشتغالزایی بخش کشاورزی در خمین کاهش یافته و برای فرصت سازی اشتغال باید زمینه های تولید در عرصه صنعت و خدمات تقویت شود.

ساداتی بر تسریع اجرای پروژه های صنعتی پتروشیمی، سایپا و سیمان در خمین تاکید کرد و گفت: سرعت بخشی این طرح ها بهترین راه برای کاهش بیکاری در شهرستان خمین است.

وی بیان داشت: برای حل این مشکلات همه دستگاه های اجرایی مرتبط باید همکاری کنند و با حذف قوانین دست و پا گیر اداری مسیر توسعه صنعتی شهرستان را تسهیل کنند.

فرماندار خمین در ادامه افزود: خمین در مسیر توسعه صنعتی قرار گرفته و برخی صنایع بزرگ نظیر سایپا، پتروشیمی و سیمان نوید بخش تحول صنعتی در این شهرستان هستند.

وی گفت: با تسهیلات ویژه و قرار گرفتن خمین در فهرست مناطق کمتر توسعه یافته، سرمایه گذاران تشویق به راه اندازی صنعت در این شهرستان شده اند که می بایست زیر ساخت های لازم برای فعالیت آنها فراهم شود.