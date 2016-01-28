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۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۰۲

در هفته قرآن سیستان و بلوچستان صورت گرفت؛

معاون قرآن وعترت وزیر ارشاد با مدیران موسسات قرآنی دیدار کرد

معاون قرآن وعترت وزیر ارشاد با مدیران موسسات قرآنی دیدار کرد

نشست صمیمانه معاون قرآن وعترت وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی با مدیران موسسات قرآنی استان سیستان وبلوچستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا حشمتی معاون قرآن وعترت وزارت فرهنگ وارشاداسلامی روز گذشته درجمع مدیران موسسات قرآنی استان سیستان و بلوچستان درسالن جلسات این اداره کل گفت: اگرهمه محافل به فهم قرآن ختم شود برکت حاصل می شود.

معاون قرآنی وزیر ارشاد توجه به مناطق محروم و کم برخوردار  را جز اولویت های معاونت قرآن و عترت برشمرد و اظهارکرد: قطعا نگاه به مناطق ویژه مانند سیستان وبلوچستان خاص است وبه نیازهای استان واقف است.

وی تصریح کرد:بهره گیری از ظرفیت رسانه وتکنولوژی جدید وفضای مجازی می تواندکمک  شایسته ای به این بخش داشته باشد.

مدیر کل فرهنگ وارشاداسلامی سیستان وبلوچستان نیز دراین جلسه بیان کرد:سیستان وبلوچستان به دلیل دوری از مرکز مشکلاتی درزمینه ایاب وذهاب ودعوت از مهمانان راداد به همین دلیل نیاز ویژه به حمایت های مالی وتوجه ویژه دارد.

حسین مسگرانی تصریح کرد :برای هفته قرآن وعترت از ٣ماه پیش با برگزاری ١٢جلسه کمیته تخصصی قرآن شکل گرفته وبا پیوند جامعه هنری دربخش های مختلف هنری از جمله نمایش های خیابانی، مسابقات فیلم وفیلم نامه نویسی،خوشنویسی ،شعر وداستان کوتاه ،درشهرهای مختلف استان برگزار شده است.

وی ادامه داد: در بخش های هنری ٥٦٠ اثر برگزیده هنری و١٦٢٥ شرکت کننده در مسابقات قرآنی از سراسراستان حضور پیدا کردند.

هفته قرآن وعترت سیستان وبلوچستان از سوم بهمن در استان سیستان و بلوپستان آغاز شد و امروز ( هشتم بهمن ماه) به پایان می رسد.

کد مطلب 3035938
سارا فرجی

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