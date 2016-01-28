تراکتورسازی بهترین تیم نقل و انتقالات بود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه‌نویی در نشست خبری پیش از بازی تراکتورسازی با راه آهن که بعد از ظهر امروز در سازمان لیگ برگزار شد، اظهار کرد: تعطیلات لیگ برای ما مفید بود. ما توانستیم ضعفهایمان را پوشش بدهیم و مشکلاتی که بازیکنان از نظر بدنی داشتند را برطرف کنیم.

سرمربی تراکتورسازی ادامه داد: ما در نقل و انتقالات بهترین تیم بودیم و ان شاءالله بهترین تیم هم بشویم. شرایط تیمی ما نسبت به زمانی که به تراکتورسازی آمدم بهتر است. در زمان شروع کارم در تراکتورسازی برای پر کردن لیست تیم برای مسابقات مشکل داشتم ولی الان آنقدر شرایط خوب هست که برای انتخاب ۱۸ بازیکن برای هر دیدار دچار مشکل می‌شویم.

وی خاطرنشان کرد: تنها مشکل ما در تعطیلات نیم فصل این بود که نتوانستیم بازی تدارکاتی داشته باشیم. اگر دو سه بازی تدارکاتی بیشتری داشتیم بهتر بود.

سرمربی تراکتورسازی درباره جذب سه مهاجم در نیم فصل و هماهنگی آنها گفت: بیشتر انرژی خود را برای جذب مهاجم گذاشتیم. الان هم مهاجم سرعتی و هم مهاجم بلندزن داریم. مشکل ما در این پست برطرف شده است. اگر دو بازی تدارکاتی دیگر داشتیم و اگر به اردوی ترکیه می رفتیم شرایط بهتر بود چون قرار بود سه بازی انجام بدهیم.

قلعه نویی درباره اینکه کاظم محمودی اعلام کرده بود قلعه نویی ترسوتر و محتاطتر شده است: دوستان نظر خودشان را گفته اند.

وی درباره بختیار رحمانی هم گفت: بختیار به تمرینات برگشته است و با انگیزه تمرین می کند. بختیار باید بختیارگونه بازی کند. هم مردم از او انتظار دارند و هم کادر فنی. فکر می کنم این تعطیلات باعث شد بختیار از نظر روحی و روانی و فیزیکی به شرایط مناسب برسد.

سرمربی تراکتورسازی درباره پست دروازه‌بانی و اینکه قرار بود میثاق معمارزاده به این تیم برود، تاکید کرد: میثاق معمارزاده دروازه‌بان خوبی است ولی چون با مسعود همامی صحبت کرده بودیم با او قرارداد امضا کردیم.

قلعه نویی درباره اینکه قبلا گفته بود آقای ایکس در تراکتورسازی کارشکنی می کند، گفت: این موضوع مربوط به اردو می‌شد و منظورم افراد خارج باشگاه بود. ما برنامه آماده سازی تیم را دادیم ولی انجام نشد. این خوب نیست. ما در ترکیه جا رزرو کردیم و قرار بود به ترکیه برویم که جور نشد. اگر محبت مسئولان کیش نبود، هزینه ما سه برابر ترکیه در می آمد چرا که غذای ما در اردوی کیش رایگان بود!