ائتلاف سعودی غیرنظامیان را در یمن هدف قرار می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، یک گزارش سازمان ملل که به بیرون درز کرده است ائتلاف نظامی علیه یمن به سرکردگی رژیم سعودی را متهم کرد که در حملات هوایی جنگنده های خود به یمن به صورت گسترده و سازمان یافته غیرنظامیان را مورد هدف قرار می دهند.

کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند که از زمان آغاز تجاوز سعودی به یمن در ماه مارس ۲۰۱۵ نزدیک به ۸۵۰۰ نفر کشته شده و بیش از ۸۰ درصد از مردم یمن نیازمند شدید غذا، آب و دیگر کمک ها هستند.

سازمان ملل تصریح کرد که غیرنظامیان در یمن طی ده ماه تجاوز عربستان به این کشور به عنوان یک تاکتیک جنگی در معرض گرسنگی قرار گرفته اند.

بنا بر این گزارش غیرنظامیانی که از حملات هوایی فرار می کنند نیز مورد تعقیب قرار گرفته و از هلی کوپترها به سمت آنان تیراندازی می شود. طبق این گزارش کارشناسان سازمان ملل ۱۱۹ مورد از پرواز جنگنده ها را که قوانین بین المللی را نقض نموده است ثبت کرده اند. در این پروازها اهداف غیرنظامی مورد حمله واقع شده اند.

این گزارش سازمان ملل در پی افزایش نگرانی ها در قبال وخامت اوضاع در یمن منتشر شده است. پیش از این بان کی مون دبیرکل سازمان ملل نیز در واکنش به انتشار گزارشاتی درباره استفاده از بمب های خوشه ای در یمن اعلام کرد که این اقدام عربستان می تواند جنایت جنگی بشمار آید.

کارشناسان سازمان ملل ضمن درخواست برای تشیکل کمیته حقیقت یاب پیرامون جنایات مورد وقوع در یمن، حملات هوایی جنگنده های سعودی به اهداف غیرنظامی را محکوم کردند.

در همین حال وزارت حقوق بشر یمن از تخریب ۹۸۸ مدرسه، ۲۵ موسسه فنی، ۹۹ مسجد و ۴۰ مرکز باستانی در این کشور طی حملات سعودی خبر داد. این وزارتخانه اعلام کرد که از زمان تجاوز سعودی به یمن ۹۳۸ کودک و ۸۴۳ زن نیر کشته شده اند.