سمن ها نقش مهمی در ریشه یابی و حل مشکلات جامعه دارند

به گزار ش خبرنگار مهر جمشید انصاری ظهر پنج شنبه در نشست نمایندگان سازمان مردم نهاد با مسئولین استان با اشاره به رفتارهای نهادینه شده در جامعه افزود: بین رفتارهای نهادینه شده و قوانین پذیرفته شده در جامعه فاصله معنا داری وجود دارد .

استاندار زنجان در ادامه با بیان اینکه دوران گذر، دورانی برای طی مسیر درست است ادامه داد: ما در حال گذر از رفتارهای نهادینه شده به اصول درست پذیرفته شده هستیم که بخشی از اصول ریشه در سنت ها و فرهنگ ها و بخشی نیز ریشه در باورها و اعتقادات دارد و بخشی دیگر آن به صورت قانون در مراجع رسمی کشور وجود دارد .

انصاری تأکید کرد : تا زمانی که رفتارهای نهادینه شده با اصول و قوانین تطابق نداشته باشد همچنان مشکلات وجود دارد و حل نمی شود .

وی بیان کرد: کاری که سازمان های مردم نهاد انجام می دهند یک امر تدریجی است و پروسه زمانی را می طلبد و باید کارهای خود را به دست خودشان انجام دهند و توقعی از کسی نداشته باشند و برتوانمندی های خود تکیه کنند و کارهای کوچک انجام شده را ارزشمند بدانند .

استاندار زنجان با بیان اینکه فعالیت های سازمان مردم نهاد نیاز به بومی سازی دارد افزود: یکی از مشکلاتی که در جامعه در حال گذار وجود دارد بلد نبودن گفت‌وگو است که در این زمینه سمن‌ها می‌توانند با قابلیت‌هایی که دارند زمینه‌ای مناسب برای یادگیری گفت‌وگوی صحیح را در جامعه فراهم کنند که این خود می‌تواند بسیاری از مشکلات را برطرف کند.

انصاری ادامه داد: گفتگو از جمله امر های ضروری است که بسیاری از مشکلات را حل می کند که متأسفانه طرفدار چندانی ندارد.