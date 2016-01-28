۱۷ كيلوگرم مواد مخدر در قزوين کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی استان قزوین، سرهنگ محسن قلی پور در این باره اظهار کرد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در راستای مبارزه با قاچاقچیان موادمخدر و سوداگران مرگ، با انجام یکسری اقدامات اطلاعاتی و پلیسی از ورود یک محموله مواد مخدر به استان قزوین مطلع شدند.

وی افزود: با بررسی وتحقیقات صورت گرفته مشخص شد یکی از فروشندگان مواد مخدر در استان، مواد مخدر را در اوزان بالا از قاچاقچیان در تهران خریداری و پس از انتقال به استان در قزوین به فروش می رساند. که با اقدام اطلاعاتی و پس از شناسایی یکی از مشتریان که تقاضای مواد مخدر در حجم بالا را از این فروشنده مواد مخدر می کند، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قرار می گیرد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان افزود: پس از اطلاع از اینکه قروشنده وخریدار جهت تحویل مواد مخدر عازم تهران شده واز طریق خودروی پراید نسبت به انتقال مواد مخدر به استان اقدام خواهند کرد ماموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان به همراه عوامل یگان امداد و ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان بوئین زهرا با اجرای طرح ایست و بازرسی در جاده بوئین زهرا به کنترل خودروهای عبوری اقدام می کنند.

سرهنگ قلی پور بیان کرد: ماموران حین کنترل خودروهای عبوری سواری پراید را شناسایی و خودرو را متوقف کردند.

وی با اشاره به اینکه هر دو متهم دستگیر شدند عنوان کرد: در بازرسی ماموران از داخل خودرو مقدار ۱۷ کیلو ۵۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک که در هشت بسته به طرز ماهرانه ای جا سازی شده بود، کشف، خودرو و هر دو متهم را به مقر انتظامی انتقال دادند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان تصریح کرد: متهمان با تشکیل پرونده قضایی تحویل مراجع قضایی شدند.

دستگیری ۳ سارق با ۱۵ فقره سرقت در قزوین

رئیس پلیس آگاهی استان قزوین از کشف ۱۵ فقره انواع سرقت با دستگیری سه سارق در این استان خبر داد.

علی‌حسین حسینی‌نژاد در این باره اظهار کرد: سارقی از سوی مأموران کلانتری ۱۳ باهنر قزوین دستگیر شد که وی در بازجویی تخصصی مأموران به هفت فقره سرقت محتویات داخل خودرو اعتراف کرد.

وی افزود: همچنین مأموران پلیس آگاهی شهرستان البرز در پی دستگیری یک سارق به سه فقره سرقت منزل، طلا، جواهرات و زیورآلات پی بردند.

رئیس پلیس آگاهی استان قزوین بیان کرد: همچنین در بازجویی مأموران پلیس آگاهی این استان از یک سارق قطعات خودرو، این سارق به پنج فقره سرقت قطعات خودرو دیگر نیز اعتراف کرد.

حسینی‌نژاد با بیان اینکه متهمان با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند از شهروندان درخواست کرد: توصیه‌های پلیس را در حفظ و نگهداری اموال خود جدی بگیرند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک موضوع را با شماره تلفن ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیسی اطلاع دهند.