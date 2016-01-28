تجلیل از فیدل کاسترو در جمع استکبارستیزان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری دومین اجلاس سراسری اصحاب عشق، تجلیل از مبارزات ضد استکباری چهره های مطرح بین المللی از برنامه ها و بخش های اصلی گردهمایی تخصصی فعالان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی ایران است.

فیدل کاسترو به عنوان یکی از چهره های شاخص مبارزه با امپریالیسم در جهان شناخته می شود که توانست انقلاب کوبا را با رهبری و مدیریت خاص خود به پیروزی برساند و بر قدرت و نفوذ آمریکا غلبه کند.

بر همین اساس، ولادیمیر آندره گونزالس کسادا سفیر کوبا در تهران نیز از جمله مدعوین ویژه این همایش بود تا لوح تقدیر و تجلیل از مبارزات فیدل کاسترو به وی اهدا شود؛ همایشی که رویکرد اصلی آن «استکبارستیزی و مقابله با نفوذ» است.

سفیر کوبا هنگام دریافت این لوح تقدیر، در سخنانی گفت: آمریکا در سال ۱۸۹۸ پس از مداخلات بسیار در امور داخلی ما، تقریبا کنترل کل کشور کوبا را در دست خود گرفت و ما قدم در مسیر مبارزه ای سخت گذاشتیم.

وی افزود: در آن زمان فیدل کاسترو یکی از چهره های اصلی مبارزه با نفوذ آمریکا بود و ادامه این مبارزات، پیروزی انقلاب کوبا را در سال ۱۹۵۹ به دنبال داشت. البته ما یک قرن برای رسیدن به پیروزی مبارزه کردیم و اکنون هر سال سالگرد پیروزی انقلاب خود را با افتخار و غرور جشن می گیریم.

سفیر کوبا اظهار کرد: مردم ایران نیز انقلاب اسلامی را به رهبری حضرت امام خمینی (ره) تجربه کرده اند و من می خواهم به شما بگویم که ما همواره سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران را در کوبا جشن می گیریم.

آندره گونزالس کسادا ادامه داد: می خواهم در همین فرصت، فرارسیدن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران را به مردم و مسئولان این کشور تبریک بگویم.

وی با بیان اینکه انقلاب کوبا و ایران نقاط مشترک زیادی دارند، گفت: ما همچنین اهداف مشترکی داریم و نیز دارای دشمن مشترک هستیم که همانا امپریالیسم است. به اعتقاد من، آینده ما نیز مشترک است چراکه هم ایران و هم کوبا به دنبال صلح و امنیت و آرامش هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، اجلاس سراسری اصحاب عشق با موضوع استکبارستیزی و مقابله با نفوذ از صبح روز گذشته، چهارشنبه با حضور و مشارکت بیش از ۶۰۰‌ نفر از فعالان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی از سراسر کشور در کرج آغاز به کار کرده است و تا فردا، ظهر جمعه دارد.