وضعیت کرمان به لحاظ جذب بی سوادان نامناسب است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محسن بیگی صبح پنجشنبه در شورای آموزش و پرورش استان کرمان اظهار کرد: طرح انسداد بی سوادی در جنوب استان کرمان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی و هرمزگان اجرا و در این مناطق به بازماندگان از تحصیل کمک می شود.

وی رتبه کرمان در زمینه جذب اعتبارات استانی ساخت و ساز و نوسازی مدارس را آخر دانست و افزود: مجموع عوارضی که در استان به آموزش و پرورش اختصاص پیدا می کند کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان است.

محسن بیگی خواستار نگاه ویژه به سهم اعتبارات آموزش و پرورش از اعتبارات استانی شد و یادآور شد: آموزش و پرورش در دنیا محور توسعه پایدار است و این در حالیست که ما با این معیار فاصله داریم.

وی وضعیت کرمان به لحاظ جذب بی سوادان و افراد بازمانده از تحصیل را مناسب ندانست و افزود: این در حالیست که امسال تعداد زیادی از این افراد در استان کرمان شناسایی شده اند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: دهه فجر امسال تعدادی پروژه مدرسه سازی در کرمان به بهره برداری می رسد.