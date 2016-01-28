پرتاپ موفقیت آمیز اژدرهای بهینه شده از بالگردهای ضد زیرسطحی

به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین روز از مرحله اصلی رزمایش بزرگ دریایی ولایت ۹۴ ،تعدادی از اژدرهای بهینه شده نیروی دریایی به منظور انهدام اهداف زیر سطحی توسط بالگردهای اس اچ ۳دی با موفقیت پرتاپ شده و اهداف متحرک زیرسطحی را منهدم ساختند.

امیر دریادار دوم سید محمود موسوی سخنگوی رزمایش با اعلام مطلب فوق تأکید کرد: این اقدام که قبلاً مورد آزمایش قرار گرفته بود، برای نخستین بار در این رزمایش و در قالب تمرینات تاکتیکی توسط یگان های عملیاتی به کار گرفته شده است.

سخنگوی رزمایش افزود: در این مرحله از رزمایش با فرض اینکه دشمن در راستای آسیب رساندن به خطوط مواصلاتی و منطقه عبور و مرور کشتی ها اقدام به مین ریزی دریایی کرده ، نیروی دریایی ارتش به منظور عبور بی خطر کشتی های تجاری و نفتکش خودی و بازنگه داشتن این خطوط با بهره گیری از بالگرد های RH اقدام به مین روبی در محدوده تنگه هرمز کرد.

وی گفت: نیروی دریایی راهبردی ارتش با بهره گیری از انواع پهپادهای گشت و شناسایی دوربرد توانست نسبت به شناسایی کامل یگان های شناور دشمن در دریا و تصویربرداری از آنها اقدام کند.

دریادار موسوی با بیان اینکه تیم های پشتیبانی و امدادی نیروی دریایی ارتش به دنبال حملات هوایی و موشکی دشمن به مناطق حساس مشغول امدادرسانی به مردم هستند افزود: در راستای به حداقل رساندن آسیب های ناشی از حملات شیمیایی، موشکی و هوایی دشمن اقدامات پدافندی مناسبی با حضور فعال تیم های مهندسی و یگان های جنگ نوین در حال انجام است.

سخنگوی رزمایش در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به تخریب برخی از اماکن مسکونی و آسیب رسیدن به مردم عادی تیم های آمادی و پشتیبانی نیروی دریایی ارتش با حضور فعال در منطقه نسبت به ارائه نیازهای اولیه و ضروری به مردم و نیز تیم های سیار بهداشت، درمان و پزشکی در خصوص تأمین نیازهای پزشکی و کمک های اولیه مردم اقدام به مردم یاری کرده و با بهره گیری از سامانه های تله مدیسن و برقراری ارتباط با مراکز درمانی و پیش بینی بیمارستان های سیار به مداوای مجروحین پرداختند.