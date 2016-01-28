پسابرجام بهترین فرصت برای توسعه روابط ایران و سنگاپور است

به گزارش خبرنگار مهر، اونگ کنگ یونگ سفیر کشور سنگاپور در ایران به همراه مشاوران اقتصادی خود روز پنجشنبه در دیدار با استاندار قزوین و مدیران اقتصادی، صنعتی و دانشگاهی استان قزوین برای همکاری و سرمایه گذاری مشترک اعلام آمادگی کرد.

یونگ در این نشست اظهار داشت: قزوین در مسیر جاده ابریشم قرار گرفته که این مسیر از موقعیت آبی و خاکی ویژه ای برخوردار است که می تواند به شهر شما جایگاه شاخصی بدهد.

سفیر سنگاپور در ایران بیان کرد: استان قزوین با اطلاعاتی که دریافت کرده ایم به نظر می رسد در توسعه صنعتی و فنآوری از جایگاه خوبی برخوردار است و امیدواریم پس از بازدید از مراکز دانشگاهی و صنعتی شما به این باور برسیم که ظرفیت های خوب برای توسعه روابط و سرمایه گذاری مشترک وجود دارد و وارد کار اجرایی شویم.

در شرایط پسابرجام بدنبال توسعه روابط با ایران هستیم

یونگ تصریح کرد: از این که در این جلسه مدیران بخش های صنعتی و علمی استان حضور پیدا کرده اند و با انرژی از توانمندی ها و ظرفیت های خود گزارش می دهند و آماده همکاری با ما هستند بسیار خرسندیم و این عزم و اراده برای ما اهمیت زیادی دارد و اشتیاق ما را برای سرمایه گذاری بیشتر می کند.

سفیر سنگاپور درایران یادآورشد: در دوران پسا برجام بدنبال توسعه روابط اقتصادی با ایران هستیم و آماده ایم در استان قزوین هم طرح هایی را عملیاتی کنیم.

استاندار قزوین به سنگاپور دعوت شد

یونگ در ادامه این نشست از استاندار قزوین دعوت کرد با سفر به سنگاپور از ظرفیت های علمی و دانشگاهی، صنعتی و شهرک های فناوری و آی تی این کشور بازدید کند.

سفیر سنگاپور در ایران به همراه مشاوران اقتصادی خود پس از این نشست از پارک علم و فنآوری امام خمینی و دانشگاه آزاد اسلامی قزوین بازدید خواهند کرد.