حسن خدابخش در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تحلیل نقشههای هواشناسی بیانگر گذر امواج ناپایدار از استان اصفهان است.
وی بیان داشت: بر این اساس امروز در استان ناپایداریهایی به شكل وزش باد سرد، در برخی ساعات افزایش ابر و احتمال بارش پراكنده و خفیف برف در مناطق غربی و جنوب استان پیشبینی میشود.
رئیس پیشبینی هوا اداره کل هواشناسی استان اصفهان تصریح کرد: امروز و فردا هوای اصفهان صاف، گاهی تا قسمتی ابری و با وزش باد سرد پیشبینی می شود.
وی با بیان اینکه آغاز هفته آینده هوای اصفهان با غبار محلی همراه است، اعلام کرد: روز شنبه هوای اصفهان صاف تاكمی ابری در بعدازظهر با غبار محلی همراه است.
خدابخش بیان کرد: امروز شاهد بارش پراکنده در سمیرم، داران، فریدونشهر، چادگان، خوانسار، میمه، گلپایگان و بویینمیاندشت هستیم.
وی اظهار کرد: اصفهان، خمینیشهر، فلاورجان، نجفآباد، تیران، دهق و علویجه نایین، ورزنه، شرق اصفهان روز شنبه غبار محلی دارند.
رئیس پیشبینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان تصریح کرد: دمای هوای اصفهان طی دو روز آینده بین یک تا دو درجه کاهش مییابد.
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