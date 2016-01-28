حسن خدابخش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تحلیل نقشه‌های هواشناسی بیانگر گذر امواج ناپایدار از استان اصفهان است.

وی بیان داشت: بر این اساس امروز در استان ناپایداری‌هایی به شكل وزش باد سرد، در برخی ساعات افزایش ابر و احتمال بارش پراكنده و خفیف برف در مناطق غربی و جنوب استان پیش‌بینی می‌شود.

رئیس پیش‌بینی هوا اداره کل هواشناسی استان اصفهان تصریح کرد: امروز و فردا هوای اصفهان صاف، گاهی تا قسمتی ابری و با وزش باد سرد پیش‌بینی می شود.

وی با بیان اینکه آغاز هفته آینده هوای اصفهان با غبار محلی همراه است، اعلام کرد: روز شنبه هوای اصفهان صاف تاكمی ابری در بعدازظهر با غبار محلی همراه است.

خدابخش بیان کرد: امروز شاهد بارش پراکنده در سمیرم، داران، فریدونشهر، چادگان، خوانسار، میمه، گلپایگان و بویین‌میاندشت هستیم.

وی اظهار کرد: اصفهان، خمینی‌شهر، فلاورجان، نجف‌آباد، تیران، دهق و علویجه نایین، ورزنه، شرق اصفهان روز شنبه غبار محلی دارند.

رئیس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان تصریح کرد: دمای هوای اصفهان طی دو روز آینده بین یک تا دو درجه کاهش می‌یابد.