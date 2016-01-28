به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست با اعضای ستاد دهه فجر استان مرکزی اظهار داشت: طرح ها و برنام های انجام شده توسط دستگاه های مختلف و دستاوردهای سازمان های اجرایی طی مراسمات دهه فجر باید به خوبی بیان و اطلاع رسانی شود.

وی افزود: در کنار بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی ضرورت دارد که ارزش ها و آرمان های انقلاب برای نسل امروز و جوانان تبیین شود تا نسل جوان با ارزش های معنوی انقلاب اسلامی بیش از پیش آشنا شوند و حضور پرشوری در جشن های دهه فجر داشته باشند.

دری نجف آبادی گفت: با توجه به مساله برجام امروز نگاه جهانیان به جمهوری اسلامی است و به همین سبب حضور حداکثری تمام اقشار جامعه در مراسم دهه فجر و ۲۲ بهمن و همچنین انتخابات پیش رو که در اسفندماه برگزار می شود ضرورت و اهمیت دوچندانی پیدا کرده است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تصریح کرد: دین مداری و عدالت خواهی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی بود که در دنیا نیز تجلی پیدا کرد و به همین سبب این دستاوردها امروز نیز باید حفظ گردند و همه وظیفه داریم از این ارزش ها پاسداری و صیانت کنیم.

بهره برداری از ۶۷۰ پروژه عمرانی در دهه فجر در استان مرکزی

معاون سیاسی و امنیتی استانداری استاندار مرکزی نیز در این جلسه گفت: طی دهه فجر سال جاری بیش از ۶۷۰ پروژه عمرانی در استان مرکزی بهره برداری می شود و همچنین عملیات ۱۷۶ پروژه نیز آغاز می شود.

شکرالله حسن بیگی اظهار داشت: بخشی از این طرح ها عمرانی و بخش دیگر اقتصادی هستند و این طرح ها با اعتباری بالغ بر شش هزار میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری استاندار مرکزی تصریح کرد: این طرح ها برای بیش از چهار هزار نفر در استان به صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد می کند.