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۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۲۱

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تاکید کرد:

مراسم دهه فجر ارزش‌های انقلاب اسلامی را برای نسل امروز تبیین کند

مراسم دهه فجر ارزش‌های انقلاب اسلامی را برای نسل امروز تبیین کند

اراک- نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: در برگزاری مراسم دهه فجر به گونه ای عمل شود که کیفیت فدای کمیت نشده و ارزش های انقلاب اسلامی برای نسل امروز به خوبی تبیین شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست با اعضای ستاد دهه فجر استان مرکزی اظهار داشت: طرح ها و برنام های انجام شده توسط دستگاه های مختلف و دستاوردهای سازمان های اجرایی طی مراسمات دهه فجر باید به خوبی بیان و اطلاع رسانی شود.

وی افزود: در کنار بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی ضرورت دارد که ارزش ها و آرمان های انقلاب برای نسل امروز و جوانان تبیین شود تا نسل جوان با ارزش های معنوی انقلاب اسلامی بیش از پیش آشنا شوند و حضور پرشوری در جشن های دهه فجر داشته باشند.

دری نجف آبادی گفت: با توجه به مساله برجام امروز نگاه جهانیان به جمهوری اسلامی است و به همین سبب حضور حداکثری تمام اقشار جامعه در مراسم دهه فجر و ۲۲ بهمن و همچنین انتخابات پیش رو که در اسفندماه برگزار می شود ضرورت و اهمیت دوچندانی پیدا کرده است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تصریح کرد: دین مداری و عدالت خواهی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی بود که در دنیا نیز تجلی پیدا کرد و به همین سبب این دستاوردها امروز نیز باید حفظ گردند و همه وظیفه داریم از این ارزش ها پاسداری و صیانت کنیم.

بهره برداری از ۶۷۰ پروژه عمرانی در دهه فجر در استان مرکزی

معاون سیاسی و امنیتی استانداری استاندار مرکزی نیز در این جلسه گفت: طی دهه فجر سال جاری بیش از ۶۷۰ پروژه عمرانی در استان مرکزی بهره برداری می شود و همچنین عملیات ۱۷۶ پروژه نیز آغاز می شود.

شکرالله حسن بیگی اظهار داشت: بخشی از این طرح ها عمرانی و بخش دیگر اقتصادی هستند و این طرح ها با اعتباری بالغ بر شش هزار میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری استاندار مرکزی تصریح کرد: این طرح ها برای بیش از چهار هزار نفر در استان به صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد می کند.

کد مطلب 3035990

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