معرفی نامزدهای كتاب سال در ۳ گروه علوم انسانی

به گزارش خبرگزاری مهر، در گروه «حقوق» ۱۳۸ اثر به مرحله اول داوری راه یافت که از این تعداد تنها یک کتاب با عنوان «حقوق تعهدات، تالیف ابراهیم شعاریان» به مرحله دوم داوری سی و سومین دوره جایزه کتاب سال راه یافت.

همچنین در گروه «مدیریت» از بین ۳۸ اثر راه یافته به مرحله اول داوری سه اثر با عنوان های «توانمندسازی منابع انسانی در نظام ارزشی اسلام، تالیف امیرحمزه مهرابی»، «نگرشی به مدیریت اسلامی، تالیف هادی پورشافعی و عبدالرضا خدری خان آبادی» و «ماهیت تصمیم گیری، تالیف گراهام الیسن و …، ترجمه منوچهر شعاعی» به مرحله دوم داوری سی و سومین دوره جایزه کتاب سال راه یافتند.

در گروه «بازرگانی» پس از بررسی ۴ اثر در مرحله اول داوری دو کتاب با عنوان های «بازاریابی جهانی، تالیف وارن جی کیگان و ….، ترجمه عبدالحمید ابراهیمی و هرمز مهرانی» و «استراتژی بازاریابی، تالیف او سی فرل و …، ترجمه محمدحسین بیرامی» نیز به مرحله دوم داوری سی و سومین دوره جایزه کتاب سال راه یافتند.

اختتامیه سی و سومین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران بهمن ماه سال جاری با معرفی برگزیدگان برگزار خواهد شد.