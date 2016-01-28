به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد محمدی ظهر پنج شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: برنامه های دهه فجر ما از ساعت ۹ و ۳۳ دقیقه روز ۱۲ بهمن ماه آغاز و تا روز ۲۲ بهمن ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه مسئولیت کمیته کودک و نوجوان ستاد دهه فجر استان با این اداره کل است، عنوان کرد: آموزش و پرورش، صدا و سیما، بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) نیز عضو این کمیته هستند.

اجرای ۱۸۰ برنامه برای کودکان و نوجوانان لرستانی

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان با اشاره به اینکه ۱۸۰ برنامه برای کودکان و نواجوانان در دهه فجر برگزار خواهد شد، ادامه داد: ۱۲۳ برنامه از آنها را به عنوان شاخص انتخاب کرده ایم.

محمدی با بیان اینکه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در لرستان ۲۱ مرکز دارد، تصریح کرد: از این تعداد ۱۷ مرکز آن ثابت بوده و ۲۷ هزار و ۵۷ عضو دارند.

وی با اشاره به اینکه یک مرکز کتابخانه سیار این کانون با ۸۹۸ عضو در حال فعالیت است، افزود: همچنین ما دو کتابخانه پستی داریم که کتابخانه پستی خرم آباد با دو هزار و ۱۸ عضو و بروجرد با هزار و ۱۲۴ عضو فعالیت می کنند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان ترویج کتاب و کتابخوانی را یکی از فعالیت های مهم این اداره دانست و خاطرنشان کرد: هم اکنون در مراکز ما ۱۵۳ هزار و ۱۰۱ عنوان کتاب موجود است.

پرواز بادبادکهای کودکان در پارک «کیو»

محمدی به راه اندازی جایگاه ویژه ایستگاه های ادبی، فرهنگی و نقاشی در روز ۲۲ بهمن توسط این اداره کل اشاره کرد و یادآور شد: همچنین در این روز پرچم ۴۰ متری جمهوری اسلامی ایران توسط اعضای کانون در راهپیمایی حرکت خواهد کرد.

وی به برگزاری مسابقه کتابخوانی از کتاب "دانستنی های تاریخ انقلاب اسلامی ایران" در دهه فجر اشاره کرد و بیان داشت: به مناسبت ۳۷امین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ۳۷ سوال از این کتاب مطرح شده و به ۳۷ نفر به قید قرعه جوایزی اهداء خواهد شد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان به برگزاری برنامه پرواز بادبادک ها در پارک کیو در عصر روز ۱۲ بهمن اشاره کرد و ادامه داد: برگزاری مسابقه ادبی طنز با موضوع فرار شاه را برای اولین در دهه فجر سالجاری خواهیم داشت.

محمدی برگزاری مسابقه کارت پستال سازی را دیگر برنامه برای کودکان و نوجوانان در دهه فجر دانست و تصریح کرد: برپایی نمایشگاه دستاوردهای فرهنگی، ادبی و هنری و ساخت پرچم ایران به وسیله ابزار موجود نیز از برنامه های ما در دهخ فجر سالجاری است.

ایجاد ۳۵ کتابخانه برای کودکان روستایی لرستان

وی با بیان اینکه همایش معرفی شخصیت های انقلابی در دهه فجر سالجاری در دورود برگزار خواهد شد، افزود: غبارروبی گلزار شهدا توسط اعضای کانون، برگزاری مسابقه عکاسی «کودک از نگاه کودک» و قصه گویی از قصه های انقلابی توسط شخصیت های برجسته استان که در انقلاب نقش داشتند و روحانیون از دیگر برنامه های ما در دهه مبارکه فجر است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان تهیه نشریه دیواری و اجرای نمایش با موضوع پیروزی انقلاب اسلامی را از دیگر برنامه های دهه فجر برای کودکان و نوجوانان دانست و خاطرنشان کرد: همچنین در این دهه با کمک استانداری لرستان ۳۵ کتابخانه سیار روستایی در روستاهای تا محدود ۳۰ کیلومتری شهر خرم آباد راه اندازی خواهند شد.

محمدی یادآور شد: با کمک خیرین فرهیختگان لر در مدارسی که ضعیف هستند ایستگاه مطالعه ایجاد خواهدشد و ست کامل شامل قفسه، میز و صندلی توسط خیرین تهیه شده و ما نیز به هر مدرسه ۱۵۰ عنوات کتاب اهداء خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه نصب بنر از این اداره کل حذف خواهد شد، عنوان کرد: یک مانیتور درب اداره نصب و در آن پیام تبریک و تسلیت در مناسبت های خاص و پیام های آموزنده کودکان و نوجوانان به نمایش گذاشته خواهد شد.