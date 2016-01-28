به گزارش خبرنگار مهر، فتحالله حقیقی ظهر پنجشنبه در نشست شورای اداری استان بوشهر با اشاره به آمادگی کامل استان بوشهر برای برگزاری انتخابات هفتم اسفندماه، اظهار داشت: شرایط برای برگزاری یک انتخابات باشکوه و حضور گسترده و پرشور مردم پای صندوقهای رای فراهم است.
وی با اشاره به اینکه از ۲۸ اردیبهشت تاکنون ۳۹ نشست ستاد انتخابات در استان بوشهر برگزار شده است، اضافه کرد: امسال ۶۹۵ شعبه اخذ رای در استان بوشهر راهاندازی میشود که ۴۷۹ شعبه ثابت است و ۲۱۶ شعبه سیار است.
رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر با اشاره به اینکه تعداد شعب انتخابات در استان بوشهر هفت درصد افزایش یافته است، ادامه داد: تعداد شعب اخذ رای استان بوشهر نیز ۱۰ درصد افزایش یافته است.
وی با اشاره به تعداد دستاندرکاران برگزاری انتخابات در استان بوشهر، بیان کرد: شش هزار و ۷۷۷ نفر در هیئتهای اجرایی و دو هزار نفر در بخش امنیتی و انتظامی فعالیت دارند.
حقیقی گفت: در مجموع ۱۰ هزار نفر در بخشهای اجرایی و نظارت و امنیتی و انتظامی در عرصه انتخابات استان بوشهر فعالیت دارند.
وی با بیان اینکه هیچمشکلی برای برگزاری انتخابات پرشور در استان بوشهر نداریم، افزود: در زمینه آموزش نیز آموزشهای عمومی و اختصاصی برگزار میشود.
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