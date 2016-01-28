  1. استانها
  2. بوشهر
۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۳:۲۶

معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر اعلام کرد:

مشارکت ۱۰ هزار نفر در برگزاری انتخابات بوشهر/ راه‌اندازی ۶۹۵ شعبه

مشارکت ۱۰ هزار نفر در برگزاری انتخابات بوشهر/ راه‌اندازی ۶۹۵ شعبه

بوشهر - معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر با تأکید بر آمادگی استان برای برگزاری انتخاباتی پرشور ، گفت: ۱۰ هزار نفر در عرصه برگزاری انتخابات استان بوشهر فعالیت دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله حقیقی ظهر پنجشنبه در نشست شورای اداری استان بوشهر با اشاره به آمادگی کامل استان بوشهر برای برگزاری انتخابات هفتم اسفندماه، اظهار داشت: شرایط برای برگزاری یک انتخابات باشکوه و حضور گسترده و پرشور مردم پای صندوق‌های رای فراهم است.

وی با اشاره به اینکه از ۲۸ اردیبهشت تاکنون ۳۹ نشست ستاد انتخابات در استان بوشهر برگزار شده است، اضافه کرد: امسال ۶۹۵ شعبه اخذ رای در استان بوشهر راه‌اندازی می‌شود که ۴۷۹ شعبه ثابت است و ۲۱۶ شعبه سیار است.

رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر با اشاره به اینکه تعداد شعب انتخابات در استان بوشهر هفت درصد افزایش یافته است، ادامه داد: تعداد شعب اخذ رای استان بوشهر نیز ۱۰ درصد افزایش یافته است.

وی با اشاره به تعداد دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات در استان بوشهر، بیان کرد: شش هزار و ۷۷۷ نفر در هیئت‌های اجرایی و دو هزار نفر در بخش امنیتی و انتظامی فعالیت دارند.

حقیقی گفت: در مجموع ۱۰ هزار نفر در بخش‌های اجرایی و نظارت و امنیتی و انتظامی در عرصه انتخابات استان بوشهر فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه هیچ‌مشکلی برای برگزاری انتخابات پرشور در استان بوشهر نداریم، افزود: در زمینه آموزش نیز آموزش‌های عمومی و اختصاصی برگزار می‌شود.

کد مطلب 3035995

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها