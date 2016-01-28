کاهش ۳۱درصدی فوتی های تصادفات در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن ناصری ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تعداد ۳۰ گشت پلیس راه از ابتدای طرح زمستانه در نقاط حادثه خیز و جاده های کوهستانی استان مستقر شده اند.

وی ادامه داد :در اجرای این طرح با تخلفات حادثه ساز رانندگان برخورد قاطعانه صورت گرفت که نتیجه آن کاهش تعداد فوتی های تصادفات در دی ماه امسال بود.

رئیس پلیس راه ایلام گفت: برابر بررسی های به عمل آمده آمار فوتی ها و مجروهان ناشی از تصادفات در دی ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۳۱ و۲۶ درصد کاهش داشته است.

وی گفت: این مدت آمار حوادث رانندگی با کاهش ۱۰۰ درصدی به صفر رسیده است.

سرهنگ ناصری ارتقای فرهنگ ترافیکی، افزایش حضور گشت های پلیس راه از علل کاهش تلفات رانندگی در استان عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد با رعایت قوانین و مقررات شاهد کاهش تصادفات در جاده های استان به صورت مستمر باشیم.