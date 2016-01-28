بازگرداندن یک متهم باکدام استدلال/ باشگاه«فرهنگی» پرسپولیس کجاست؟

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: سالهاست در این مورد صحبت شده که باشگاه های ایران عنوان فرهنگی را فقط برای «سردر» باشگاه هایشان می خواهند تا جنس فرهنگی - ورزشی شان جور شود. اگر غیر از این بود حالا در باشگاه بزرگ فرهنگی - ورزشی پرسپولیس که به ادعای مسئولانش بیش از ۳۰ میلیون هوادار دارد، یک متهم را که با اعتبار این باشگاه بازی کرده، به تمرینات برنمی گرداندند.

هنوز چند روزی از مرگ همایون بهزادی یکی از اسطوره های تاریخ باشگاه پرسپولیس نگذشته که مسئولان این باشگاه تصمیم گرفته اند یکی از پرحاشیه ترین بازیکنان این تیم که البته هنوز هم نمی شود به او یک پرسپولیسی گفت را به تیم برگردانند.

بازیکنی که در طول دوران حضور کوتاه مدتش در پرسپولیس نه تنها از نظر فنی نتوانسته کمک حال این باشگاه باشد بلکه از نظر حاشیه ای و اتفاقات ریز و درشت تا دلتان بخواهد مشکل ایجاد کرده است. از درگیری با بازیکن خودی تا داور و بازیکن و مربی حریف تا انتشار تصاویر غیراخلاقی و فیلم های شخصی و ...

حالا هنوز وضعیت قضایی این بازیکن مشخص نشده و به قول خود مسئولان باشگاه او هنوز یک متهم است نه مجرم، سرپرست این باشگاه خبر داده که مکانی از روز جمعه در تمرینات پرسپولیس شرکت خواهد کرد.

مسئول یک باشگاه بزرگ که میلیون ها هوادار دارد چگونه چنین تصمیمی گرفته است؟ مگر در این باشگاه اخلاق مهم نیست؟ مگر این باشگاه بزرگانی تحصیلکرده و با اخلاق به تعداد فراوان نداشته که حالا به خاطر دروازه بانی که خیلی هم از نظر فنی قوی نیست می خواهد همه چیز حتی واژه فرهنگی را زیر پا بگذارد و به یک ضد فرهنگی تبدیل شود و سوشا را برگرداند؟

اگر در باشگاه پرسپولیس چنین مسئولی وجود ندارد که از اخلاق و فرهنگ در ورزش دفاع کند، وزارت ورزش که چهره های تحصیلکرده و دانشگاهی را هم در راس خود می بیند و متولی باشگاه پرسپولیس است ورود کند و اجازه ندهد یک بازیکن پرحاشیه که الگوی بسیاری از این جوانان است به تیم برگردد.