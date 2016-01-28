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۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۳:۱۲

آیا در پرسپولیس اخلاق اهمیت دارد؟

بازگرداندن یک متهم باکدام استدلال/ باشگاه«فرهنگی» پرسپولیس کجاست؟

بازگرداندن یک متهم باکدام استدلال/ باشگاه«فرهنگی» پرسپولیس کجاست؟

مسئولان باشگاه پرسپولیس که بارها در مصاحبه‌هایشان تاکید کرده‌اند سوشا مکانی هنوز یک متهم است و مراجع قضایی در مورد تخلفات او رای نهایی را صادر نکرده اند، می خواهند او را به تمرین برگردانند!

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: سالهاست در این مورد صحبت شده که باشگاه های ایران عنوان فرهنگی را فقط برای «سردر» باشگاه هایشان می خواهند تا جنس فرهنگی - ورزشی شان جور شود. اگر غیر از این بود حالا در باشگاه بزرگ فرهنگی - ورزشی پرسپولیس که به ادعای مسئولانش بیش از ۳۰ میلیون هوادار دارد، یک متهم را که با اعتبار این باشگاه بازی کرده، به تمرینات برنمی گرداندند.

هنوز چند روزی از مرگ همایون بهزادی یکی از اسطوره های تاریخ باشگاه پرسپولیس نگذشته که مسئولان این باشگاه تصمیم گرفته اند یکی از پرحاشیه ترین بازیکنان این تیم که البته هنوز هم نمی شود به او یک پرسپولیسی گفت را به تیم برگردانند.

بازیکنی که در طول دوران حضور کوتاه مدتش در پرسپولیس نه تنها از نظر فنی نتوانسته کمک حال این باشگاه باشد بلکه از نظر حاشیه ای و اتفاقات ریز و درشت تا دلتان بخواهد مشکل ایجاد کرده است. از درگیری با بازیکن خودی تا داور و بازیکن و مربی حریف تا انتشار تصاویر غیراخلاقی و فیلم های شخصی و ...

حالا هنوز وضعیت قضایی این بازیکن مشخص نشده و به قول خود مسئولان باشگاه او هنوز یک متهم است نه مجرم، سرپرست این باشگاه خبر داده که مکانی از روز جمعه در تمرینات پرسپولیس شرکت خواهد کرد.

مسئول یک باشگاه بزرگ که میلیون ها هوادار دارد چگونه چنین تصمیمی گرفته است؟ مگر در این باشگاه اخلاق مهم نیست؟ مگر این باشگاه بزرگانی تحصیلکرده و با اخلاق به تعداد فراوان نداشته که حالا به خاطر دروازه بانی که خیلی هم از نظر فنی قوی نیست می خواهد همه چیز حتی واژه فرهنگی را زیر پا بگذارد و به یک ضد فرهنگی تبدیل شود و سوشا را برگرداند؟

اگر در باشگاه پرسپولیس چنین مسئولی وجود ندارد که از اخلاق و فرهنگ در ورزش دفاع کند، وزارت ورزش که چهره های تحصیلکرده و دانشگاهی را هم در راس خود می بیند و متولی باشگاه پرسپولیس است ورود کند و اجازه ندهد یک بازیکن پرحاشیه که الگوی بسیاری از این جوانان است به تیم برگردد.

کد مطلب 3035999
رضا خسروي

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    نظرات

    • عباس ۱۳:۳۸ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۸
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      ممنون از مطلبتون واقعا صحیح و درست نوشتین
    • محمد ۱۳:۴۱ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۸
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      یه چیزی داریم به نام رأفت اسلامی
    • پوریا ۱۵:۳۰ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۸
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      این چه استدلالی هستش که چون یک نفر متهم ( نه حتی مجرم) هستش، نباید به تیم برگرده؟؟ مگه چه جرمی مرتکب شده که برگشتت به تیم باعث کذا کذا و کذا بشه؟؟ نویسنده ی محترم این رو فراموش نکنه که اگر یک فرد حتی مرتکب قتل شده باشه، بعد از گذروندن دوره ی محکومیت، با همه افراد اون جامعه برابر خواهد بود. فراموش نشه که ایشون فقط متهم هستن و به جرم متهم بودن، کسی رو نمیشه بایکوت کرد.
    • محمدی ۱۸:۵۵ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۸
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      مطلب شما کاملا اشتباه است وفقط قصد نابود کردن انسان ها را دارید
    • یاس ۰۰:۳۹ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۹
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      دوستان فراموش نکنین باشگاه یک محیط ورزشی است واین محیط باید پاک باشه با جاهای دیگه فرق داره وورزشکار هم ممکنه الگوی خیلی ازنوجوانان مملکت باشه پس ورزشکارهم باید مواظب رفتارش باشه وبامردم دیگه فرق داره خصوصا اینکه با رقمهای بزرگی که میگیرن حالا که بار فنی ندارن حداقل باید رفتار مناسب داشته باشن بنابرین مطلبتون کاملا صحیحه
    • نیما ۱۳:۳۶ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۹
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      خوبه خودتون میگید متهم! اتهام زدن که کاری نداره، میشه به هرکسی اتهام زد، آقای مکانی هم تا جرمش ثابت نشه نباید اینجوری در موردش قضاوت کرد. چقدر خوب که به تمرینات برگشته امیدوارم مشکلش کامل حل شه و به فوتبالش ادامه بده

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