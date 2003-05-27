ريموند كارور ، آميزه اي از چخوف و همينگوي

بگزارش خبر نگار خبر گزاري مهر در اين نشست كه با حضور تني چند از منتقدان ادبي كشور بر گزار شد جنبه هاي مختلف آثار و شخصيت ريموند كارور نويسنده معاصر آمريكايي مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت .

بنابر اين گزارش در اين نشست آقاي شهر يار مندني پور داستان نويس معاصرو منتقد ادبي با تشريح ويژگي هاي مهم آثار كارور به بيان شخصيت پردازي در آثار او اشاره كرد وگفت نوع شخصيت پردازي در آثار اوازعدم پيچيدگي وعمق شخصيت هاي داستاني حكايت مي كنند .

وي با بيان اينكه توصيفات داستاني كارور نيز از توصيفات رايج به دور اند خاطر نشان كرد در فضاهاي اسيتيلزه او اشياء تنها با حضور شخصيت ها شكل گرفته وكامل مي شوند وهويت آنها تنها درميان هويت اشخاص تعريف مي شود . مندني پورآنگاه با اشاره به تجربيات رمان نو در ادبيات غرب پيش از ظهور كارور گفت او همانند ساروت وآلن روب گريه بر زبان سينمايي و خاص خود تاكيد مي كند . اين منتقد ادبي زبان كارور را زبان عاطفي رايج ندانست و خاطر نشان كرد براساس نظرات تجربه گراياني چون ساروت و رب گريه ، نبايد با توصيف هاي انساني به سراغ توصيف اشيا پيرامون رفت و اين امر سرلوحه آثار كارور قرار گرفته است .

او همچنين با اشاره به جريا ن كارور زدگي در ميان نويسندگان جوان ايران ، اين امررا ناشي از ورود پديده هاي جديد در عرصه داستاني به كشور ارزيابي و تاكيد كرد زبان فارسي با وسعت وعمق خود توانايي پالايش اينگونه تقليد ها و تشخيص سره از ناسره را داراست .

در ادامه اين نشست آقاي دكتر نجوميان استاد دانشگاه ضمن بر شمار ي برخي از ويژگي هاي شخصيتي كارور گفت داستان كارور داستان انسان امروز و حديث تنهايي ها و غم اوست . وي تشريح وتحليل بخش زيرين جامعه و پردازش هنرمندانه آنها را از ويژگي هاي آثار او دانست و تاكيد كرد در آثار اين نويسنده بزرگ جزييات زماني و مكاني بطور گسترده رعايت نمي شوند و همين امر دليل برآن است كه آثار او به مسايل جهاني و مشكلات انسان معاصر مي پردازند . نجوميان آنگاه با اشاره به ادبيات و بويژه داستان معاصر غرب و تاثير آثار كارور بر آثار نويسندگان جديد خاطر نشان كرد پس از گسترش يكباره سنت پسا نوگرايي در بين سالهاي دهه شصت وهفتاد ميلادي ، اين نگره ادبي به تدريج از دهه هشتاد به بعد از ادبيات غرب رخت بر بست اما بر خي آثار آن هنوز باقي است . وي جمعي بودن ذهنيت و فرديت و همچنين شكست فاصله ادبيات با ساير علوم را از جمله شاخصه هاي داستان معاصر جهان بر شمرد و خاطر نشان كرد در رماني همچون شهر سگي داكتروف ، علم ، فلسفه وهنر در هم مي آميزند و مرزهاي بسياري از علوم شكسته مي شوند . وي سپس به ساخت فيلمي از هشت داستان كوتاه از كارور اشاره كرد و گفت رابرت آلتمن در فيلم "ميان بر"بگونه اي شخصيت ها را در اپيزودهاي مختلف به يكديگر ارتباط مي دهد كه گويي اين شخصيت ها همگي در يك داستان خلق شده اند و مربوط به هشت داستان مجزا نيستند و اين امر بيانگر اين است كه شخصيت هاي كارور در بيشتر داستانهايش از يك ريشه اند .

در ادامه اين نشست آقاي مصطفي مستور منتقد ادبي و كارور شناس معاصر با بيان درونمايه هاي آثار كارور تاكيد كرد در بيشتر آثار اين نويسنده بزرگ ادبيات آمريكا وجهه هايي از زندگي شخصي اش نمود مي يابند . وي آنگاه با بر شمردن گوشه هايي از زندگي وي تاكيد كرد فقر ، الكل و طلاق بعنوان مظاهر شكست در بيشتر آثار او نمود بارزي دارند . مستور با بيان اينكه شخصيت هاي كارور دائما در حال شكست خوردن اند تاكيد كرد اين شكست همانند شخصيت هاي همينگوي به تكامل شخصيتي منجر نمي شود بلكه شخصيت هاي او پس از يك شكست به شكستي عميقتر كه در واقع ويرانگر است ، مي رسند .

او با رد نسبت ميني مال به آثار كارور گفت كارور هيچگاه خود را يك ميني مال ندانسته است . اقاي مستور آنگاه با بيان اينكه كارور يك دقت گرا يا پريستيژيست است به نوع آثار او اشاره كرد و گفت رئاليسم استيلزه از ويژگي ها ي بارز درونمايه هاي آثار اوست . وي در عين حال فضاي داستانهاي كارور را بسيار ناامن توصيف كرد وگفت برخي اتفاقات بزرگ ومهيب در داستانهاي او اتفاق مي افتند كه نويسنده با توجه به بطئي بودن آنها به يكباره متوجه آن اتفاق مهيب نمي شود .

در پايان اين نشست استادان حاضر در جلسه به برخي از سوالات حاضران پاسخ گفتند.