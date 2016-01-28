تیم بسکتبال ریرا قزوین فردا به مصاف کاله می رود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ریرا در این بازی خانگی از ساعت ۱۶ جمعه در سالن شهید بابایی میزبانی تیم کاله آمل خواهد بود.

تیم ریرا که در دور برگشت به ۳ برد برابر مقابل کردستان، آرارات تهران و هیئت قم دست یافته است هم اکنون با ۱۵ امتیاز در مکان هشتم گروه یک قرار دارد.

تیم فوتسال کشاورز ۴ بازیکن به خدمت گرفت

تیم فوتسال کشاورز قزوین برای دور برگشت رقابت های فوتسال دسته اول کشور چهار بازیکن بومی به خدمت گرفت.

محمد مهدی کاتبی بازیکن قزوینی که سابقه حضور در لیگ برتر را دارد به عنوان بازیکن طراح، سعید یاقوتی بازیکن آبیکی، مهدی قربانی از منطقه چوبیندر برای خط میانی تیم کشاورز جذب شده اند.

همچنین بهنام حمیدی دروازه بان تیم امید کشاورز هم به عنوان یار جدید این تیم را در رقابت های دسته اول همراهی می کند.

تیم کشاورز یکشنبه هفته آینده در سالن بابایی قزوین برابر چکاد شیراز به میدان می رود.

رانندگان استان راهی رقابت های اسلالوم قهرمانی کشور شدند

امیر غلامیان فرد و حمید پیرایش در کلاس زیر ۱۵۰۰ سی سی، یاشار غلامیان فرد و پوریا رحیمی ایرانیان در کلاس ۱۵۰۰ سی سی و مرتضی معصومی به همراه حسین خضری در کلاس آزاد رانندگان اسلالوم استان قزوین را در این رقابت ها تشکیل می دهند.

رقابت های اسلالوم قهرمانی کشور فردا جمعه در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود.