شهرهای شهرستان بهشهر مشکل آب شرب دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سید خالق سجادی ظهر پنجشنبه در جلسه بررسی مشکلات شهرستان بهشهر در هتل صدرای بهشهر افزود: در طول تابستان امسال، روستاییان بالادست ما با مشکل کمبود آب روبرو بودند و ۳۰ روستا با تانکر آبرسانی شدند.

وی گفت: هم‌اکنون اکثر روستاهای بخش یانه سر در منطقه کوهستانی و حدود ۷ روستای بخش مرکزی در این مناطق با مشکل کمبود آب شرب مواجه هستند که نیازمند گره‌گشایی در این زمینه هستیم.

فرماندار بهشهر افزود: جاده بهشهر به زاغمرز به قتلگاهی تبدیل‌شده است که طرح آسفالت آن نیز به‌صورت لاک‌پشتی در حال انجام است و از سرعت و رشد قابل‌توجهی برخوردار نیست و مسئولان مربوطه با توجه به حادثه‌خیز بودن با دقت بیشتری وارد شوند.

سجادی ادامه داد: با توجه به اینکه برخی زیرساخت‌های جاده بهشهر به زاغمرز در سالهای گذشته احداث‌شده است با طولانی شدن عمر این پروژه، زیرساخت‌ها در حال تخریب است و متولیان امر باید در این راستا تسهیل کنند.

وی گفت: یکهزارواحد مسکن مهر در شهرک مهر ساخته‌شده است و به حدود ۳۰۰ نفر اکنون مسکن مهر واگذارشده است که دارای مشکل فاضلاب هستیم و امیدواریم با تصفیه‌خانه فاضلاب این مشکل حل شود.

نماینده عالی دولت در شهرستان بهشهر با اشاره به اینکه ساخت گلخانه در زمینهای بانک زمین بهشهر ازجمله طرح‌های اشتغال‌زایی منطقه است، گفت: در این راستا نیز زمین به جهاد کشاورزی واگذارشده و آماده هر نوع همکاری در این راستا هستیم.

سجادی با اشاره به ساخت جاده و یا پل برای ارتباط بین روستاهای سد گلورد، افزود: با توجه به آبگیری سد گلورد که در سال آینده انجام می‌شود پل ارتباطی فعلی روستاهای منطقه که ارتباط حدود ۵۰ روستای بالادست بهشهر است به زیرآب می‌رود که برای ارتباط این روستاها نیازمند احداث پل و جاده هستیم که امیدواریم با نهایی شدن مطالعات و با مدیریت زمان، شاهد ایجاد این ارتباط جاده‌ای نیز باشیم.

وی همچنین با اشاره به پروانه بیمارستان جایگزین امام خمینی (ره) بهشهر گفت: با توجه به اینکه این بیمارستان با اعتبارات ملی در حال ساخت و دارای پیشرفت مناسب است امیدواریم پروانه آن توسط شهرداری بهشهر یا دهیاری داده شود تا در دهه فجر سال آینده شاهد افتتاح آن باشیم.