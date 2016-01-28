پسابرجام باید وضعیت معیشتی مردم را بهبود بخشد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم سالاری در چهاردهمین کنگره حزب مردم سالاری که صبح امروز در مجتمع آدینه تهران برگزار شد با بیان اینکه ما بدنبال مجلسی پاک هستیم، اظهار کرد: اگر مجلس آلودگی داشته باشد نمی تواند در مقابل فساد بایستد. به تعبیر امام (ره) مجلس باید عصاره فضائل ملت باشد.

وی گفت: من که در مجلس هشتم بودم برخی از این آلودگی ها را دیدم. عده ای برای نمایندگان کارت هدیه می آوردند و قبل از مجلس هفتم هم افرادی میان کاندیداها پول توزیع کردند و حتی در زمان رای گیری ها نیز این کار را انجام می دادند.

وی تصریح کرد: بنابراین این نمایندگان نمی توانند در مقابل فساد ۱۱ هزار میلیاردی بابک زنجانی بایستند. بابک زنجانی هنوز پول های نفت را نداده است و خدا کند این پول های نفتی در زمان انتخابات پیدا نشود.

کواکبیان با بیان اینکه ما در مجلس هشتم فریاد می زدیم که کارها باید بر اساس ضوابط قانونی باشد خاطرنشان کرد: من نمی گویم احمدی نژاد پول ها را برای خانه خودش می برد اما تا بخواهید تخلف مالی و انضباطی داشت و قانون را رعایت نمی کرد و می گفت مجلس را در رأس امور نمی دانم.

دبیرکل حزب مردم سالاری با اشاره به موضوع بررسی صلاحیت ها در شورای نگهبان تصریح کرد: امروز ۱۲عضو شورای نگهبان در معرض تمام بحث ها و اعتراضات هستند اما مشکل این ۱۲ نفر نیست بلکه قانون است. تا زمانی که اکثریت نخواهند قانون اصلاح شود نباید فقط به این ۱۲ نفر اعتراض کنیم.

وی ادعا کرد: قانون نظارت استصوابی که در مجلس چهارم به تصویب رسید مشکل دارد. شورای نگهبان بر اساس همین قانون می گوید باید صلاحیت افراد را احراز کنیم اما ما برعکس می گوییم و معتقدیم باید عدم احراز را مبنا قرار دهند.

کواکبیان با بیان اینکه شورای نگهبان می گوید ما باید صلاحیت ها را احراز کنیم، خاطرنشان کرد: امروز شورای نگهبان بیش از ۳۰۰ هزار نیرو در کشور دارد که به هر دلیلی در موضوع تعیین صلاحیت ها سلیقه ای عمل می کند البته ما اعضای شورای نگهبان را زیر سئوال نمی بریم ولی خودشان هم می گویند ما مصون از خطا نیستیم.

دبیرکل حزب مردم سالاری با طرح این ادعا که نظارت استصوابی نیروهای دلسوز را دلسرد و افسرده می کند و به تحزب ضربه می زند، ادامه داد: ما اصل نظارت را زیر سئوال نمی بریم اما سازوکار موجود یک سازوکار مطلوب نیست.

وی اظهار کرد: امروز۱۱ عضو شورای مرکزی حزب مردم سالاری و بیش از ۱۲ نفر از دبیران استانی ما را رد صلاحیت کرده اند. ما نهایت تلاشمان را می کنیم که این وضعیت اصلاح شود.

کواکبیان گفت: امروز نیروهای تندرویی در مجلس حضور دارند. ما در بهترین شرایطی که بعد از اعدام شیخ نمر می توانستیم علیه عربستان سخن بگوییم عده ای با حمله به سفارت این کشور بهترین هدیه را به آل سعود دادند. امروز پشتوانه فکری و اعتقاد این تندروها در مجلس نهم است. اگر می خواهیم در سیاست خارجی و داخلی و وضعیت معیشتی مردم تحولی ایجاد شود این مجلس باید خانه تکانی شود.

دبیرکل حزب مردم سالاری افزود: رد صلاحیت ها نباید مانع شرکت مردم در انتخابات باشد اما انگار هدف این رد صلاحیت ها عدم حضور حداکثری مردم است.

وی تصریح کرد: اگر ما نتوانیم رده های اول اصلاحات را در لیست قرار دهیم تا رده های چهارم و پنجم پیش خواهیم رفت و پای افراطیون را از مجلس کوتاه خواهیم کرد و ساکت نخواهیم نشست. ما عنصری سیاست ورز هستیم که اگر می خواستیم خاموش بمانیم در طول این چند سال خاموش می ماندیم.

کواکبیان ادامه داد: حتی اگر همین وضعیت بماند ما یک لیست ۲۰۰ نفری را برای سراسر کشور خواهیم داشت. اگر ما می گوییم اصلاح طلب هستیم چون دلمان برای نظام می سوزد و می خواهیم این نابسامانی ها اصلاح شود.

دبیرکل حزب مردم سالاری با بیان اینکه پسابرجام باید وضع معیشتی مردم را درست کند، گفت: با وجود کاهش قیمت نفت به زودی وضع معیشتی بهبود پیدا نمی کند بلکه مجلس باید ریل گذاری ها را به درستی انجام دهد.

نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر می خواهیم در سال ۱۴۰۴ که چیزی از آن باقی نماینده است، قدرت اول منطقه باشیم و دهمین کشور قدرتمند جهان شویم و در دنیا سرآمد باشیم باید پای صندوق های رای بیاییم و همه همت وریزم و بهترین ها را گزینش کنیم.

کواکبیان در پایان گفت: امیدواریم شورای نگهبان اینقدر سختگیری نکند که نیروهای شایسته ما از گردونه رقابت خارج بمانند.