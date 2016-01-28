کارا کارت ها در راستای افزایش قدرت خرید بازنشستگان صادر شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان، جلسه شورای هماهنگی دستگاه های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور اعضاء این شورا در محل سالن ایثار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان اولین ارتباط ویدیو کنفرانسی مقام عالی وزارت در سطح کشور برگزار شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رهنمودهایی را در راستای تحقق اهداف وزارت متبوع ارائه کرد.

علی ربیعی ضمن ابراز خرسندی از تیم مدیریتی مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان کرمان، این استان را به عنوان استانی مهم از نظر اقتصادی و اجتماعی برشمرد.

ربیعی ضمن اشاره به بحث صدور کارا کارت برای بازنشستگان اظهار کرد: کارا کارت ها در راستای افزایش قدرت خرید بازنشستگان صادر شده است که لازم است با توجه به اهمیت موضوع و در راستای استقبال بازنشستگان، برنامه ریزی لازم برای اطلاع رسانی این موضوع از طریق سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری صورت پذیرد.

وی ضمن اشاره به اهمیت ایجاد اشتغال، بر لزوم تشکیل کارگروهی مشترک با حضور معاونت های اشتغال و تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان فنی و حرفه ای و صندوق کارآفرینی در راستای ایجاد تحول در مشاغل خرد و متوسط و همچنین طراحی الگوهای گسترش شغل در استان تاکید کرد.

ربیعی کلیه اعضاء شورا را به فعالیت در راستای معرفی و شناساندن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تنویر افکار عمومی و آشنایی هر چه بیشتر عموم با خدمات این وزارتخانه گسترده در کلیه حوزه ها سفارش کرد.

وی با اشاره به دهه مبارک فجر گفت: این دهه زمینه مناسبی است تا بتوانیم تحرک فرهنگی خوبی داشته باشیم و خدمات گسترده وزارتخانه را به منظر افکار عمومی برسانیم.

ربیعی ضمن تاکید بر برخورد مناسب با مردم و جامعه افزود: باید با کارکردن در حوزه رفتار سازمانی و فرهنگ سازمانی، در ارائه خدمات مطلوب تر به عموم مردم تلاش کنیم.

ربیعی تاکید کرد: در کلیه حوزه ها اعم از بهزیستی، روابط کار، تامین اجتماعی و فنی و حرفه ای باید با همدلی و در کنار هم بودن و تلاش روز افزون در راستای ارائه خدمات مطلوب به مردم گام برداریم و با افزایش بهره وری بتوانیم تاثیرگذاری مجموعه را در بین مردم افزایش دهیم.

نرخ بیکاری کرمان ۹.۵ درصد است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان نیز در این جلسه ضمن دعوت از مقام عالی وزارت برای حضور در استان کرمان ابراز امیدواری کرد: با حضور وی در استان کرمان بتوانیم شاهد پرباری و انسجام این شورا باشیم.

رضا اسماعیلی با معرفی استان کرمان به عنوان پهناورترین استان کشور و وجود پتانسیل های معدنی و کشاورزی متعدد در استان کرمان، این استان را به عنوان یکی از استان های اقتصادی کشور برشمرد.

وی در ادامه با ارائه گزارش عملکرد اداره کل در حوزه های مختلف نرخ بیکاری استان را تا پائیز امسال ۹.۵ درصد اعلام کرد و افزود: نرخ مشارکت اقتصادی در استان ۳۷ درصد است.

اسماعیلی آخرین آمار مربوط به تعداد کارگران بیمه شده استان که مربوط به شش ماهه نخست سال جاری است را تعداد ۲۸۳ هزار نفر عنوان کرد.

اسماعیلی افزود: در استان کرمان تعداد پنج هزار و ۱۶۰ شرکت تعاونی در حال فعالیت است.

وی تعداد بازرسی های ادواری انجام شده در سال ۱۳۹۴ را از مجموع ۴۰ هزار واحد کارگری استان، ۱۱ هزار و ۵۲۴ مورد اعلام کرد.

اسماعیلی اظهار داشت: تعداد دو هزار و ۸۳۱ مورد شکایت واصله به این مجموعه وجود داشته است که مورد بررسی قرار گرفته اند.

وی میزان اشتغال ایجاد شده در بخش صنعت استان را ۲۹.۳ درصد، بخش خدمات ۳۸.۹ درصد و بخش کشاورزی را ۳۱.۸ درصد بر اساس آخرین آمار منتشره اعلام کرد.

در ادامه جلسه اعضاء شورا به معرفی خود و ارائه گزارش در خصوص حوزه فعالیت و عملکرد دستگاه مربوطه خود پرداختند.