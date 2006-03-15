نارضايتي آمريكا از عملكرد روسيه در قبال برنامه هسته اي ايران

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازروزنامه الوطن ، منابع نزديك به جان بولتون نماينده آمريكا درسازمان ملل متحد فاش كردند كه بولتون نامه اي به نماينده روسيه دراين سازمان داده است و دراين نامه نارضايتي واشنگتن را از تحركات اخير اين كشور به ويژه فعاليت هاي مسكو درمورد برنامه هسته اي ايران به وي ابلاغ كرد.

اين روزنامه چاپ عربستان درادامه مي نويسد: هنگامي كه از تام كيسي معاون سخنگوي وزارت امورخارجه آمريكا درمورد اين نامه سوال شد، وي از اين نامه اظهار بي اطلاعي كرد.

كيسي درپاسخ به اين سوال كه آيا واشنگتن از آمادگي مسكو وتهران براي دور جديد مذاكرات آگاه است، گفت: آمريكا تاكنون هيچ اطلاعيه اي رسمي از روسيه مبني برآمادگي مسكو براي دور جديد اين مذاكرات دريافت نكرده است.

وي ابراز اميدواري كرد با موافقت اعضاي اين شورا بيانيه اي رسمي درباره موضوع ايران صادر كند.

اين منبع وزارت امور خارجه آمريكا اعلام كرده است كه كشورش جز با عقب نشيني كامل ايران از فعاليتهاي غني سازي راضي نمي شود وهر راه حلي كه اين مسئله را در نظر نگيرد، رد خواهد كرد.

روزگذشته نيزشبكه آمريكايي فاكس نيوز به نقل از بولتون اعلام كرد انگليس و فرانسه احتمال دارد حتي بدون روسيه و چين پيش نويس قطعنامه برضد ايران براي ارائه به ديگر اعضاي اين شورا تدوين كنند.

چين و روسيه درشوراي امنيت حق وتو دارند.