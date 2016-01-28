واکنش رئیس هیات مدیره پرسپولیس به بازگشت سوشا به تمرینات

جعفر کاشانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره حضور سوشا مکانی در تمرین پرسپولیس از روز جمعه با بیان مطلب فوق اظهار کرد: باشگاه پرسپولیس جایگاه رفیعی در جامعه دارد و تمام وجاهت این باشگاه به خاطر مسائل اخلاقی گذشته بوده است. امیدوارم کارهای فرهنگی در باشگاه ملاک انتخاب بازیکنان باشد که ما داریم کم کم به این سو می‌رویم.

وی افزود: باید کار فرهنگی را به بازیکنان تفهیم کرد و حرمت گذشته باشگاه هم حفظ شود. امیدوارم بیش از گذشته با بازیکنان درباره این موارد صحبت شود. بازیکنان باید بدانند با حضور در پرسپولیس، در جامعه مطرح می‌شوند و تمام کارهای آنها از جمله لباس پوشیدنشان هم الگوی جوانها خواهد شد. آنها باید رعایت خیلی مسائل را بکنند.

رئیس هیات مدیره پرسپولیس یادآور شد: سوشا جوان است و باید با او صحبت شود. متاسفانه فرهنگ جامعه ما به هم خورده است. امیدوارم دیگر شاهد چنین موارید نباشیم. ضمن اینکه باید از قوه قضائیه تشکر کنم. حرکت آنها در جهت تهذیب اخلاق در جامعه است.