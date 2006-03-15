بخش هايي از پيش نويس بيانيه ضد ايراني فرانسه و انگليس در شوراي امنيت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، اعضاي شوراي امنيت درباره پيش نويس بيانيه انگليس و فرانسه در زمينه برنامه هسته اي ايران گفتگو كردند كه در اين بيانيه زورگويانه از تهران مي خواهند همه فعاليت هاي مربوط به غني سازي را متوقف نمايد.

براساس گزارش فرانس پرس، متن پيش نويس بيانيه ضد ايراني كه انگليس و فرانسه با حمايت آمريكا آن را تهيه كرده اند ، به شرح ذيل مي آيد :



شوراي امنيت :



با نگراني جدي خاطرنشان مي كند گزارش ها و قطعنامه هاي متعدد آژانس بين المللي انرژي اتمي مربوط به برنامه هسته اي ايران به ويژه قطعنامه شوراي حكام در ماه فوريه از سوي مدير كل براي شوراي امنيت ارسال شده است.

همچنين با نگراني جدي اعلام مي كند: گزارش 27 فوريه مدير كل آژانس تعدادي از موضوعات و نگراني هاي باقي مانده را ليست مي كند كه شامل ابعاد هسته اي نظامي است و مربوط به اين مي شود كه ايران درباره اهداف صلح آميز خود اعتماد سازي نكرده است.

از ادامه نقش شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي حمايت مي كند و از مدير كل آژانس مي خواهد به تلاش هاي حرفه اي خود براي حل موضوعات باقي مانده درباره ايران ادامه دهد.

با ابراز تاسف از تصميم ايران براي از سرگيري فعاليت هاي غني سازي و تعليق همكاري با آژانس تحت پروتكل الحاقي، از ايران مي خواهد گام هاي لازم براي اعتماد سازي را بردارد و سوالات باقي مانده را با اطاعت كامل از آژانس حل و فصل نمايد، و به ويژه:



i: دوباره همه فعاليت هاي مربوط به فراوري و غني سازي را شامل تحقيق و توسعه كاملا به حال تعليق درآورد.

ii: درباره ساخت راكتور تحقيقاتي آب سنگين بار ديگر تجديد نظر كند.

iii: پروتكل الحاقي را قاطعانه تصويب و اجرا كند .

iv: اجراي پروتكل الحاقي را كه ايران در 18 دسامبر 2003 امضا كرده بود و تصويب آن معلق مانده بود، آغاز كند و عمل به آن بر اساس قوانين آن را نيز شروع كند.

v. تدابير شفافيت را اجرا كند و بر همكاري فعال متعهد شود، همانطور كه مدير كل درگزارش GOV/2005/75 خواسته است و وراي پروتكل الحاقي و توافقنامه پادمان مي باشد و شامل دسترسي به اشخاص، اسناد، تجهيزات دو منظوره، برخي كارگاههاي نظامي و مكان هاي تحقيق و توسعه است.

تاكيد مي كند كه تعليق كامل و دائم براي اعتماد سازي و پاسخ دادن به موضوعات باقي مانده ضروري است.

به همه كشورها تعهدشان را به قطعنامه 1540 شوراي امنيت در مورد برقراري و اجراي تدابير موثر شامل كنترل صادرات براي جلوگيري از توسعه سلاح هاي هسته اي يادآوري مي كند.

خبرگزاري فرانسه درادامه گزارش اين بيانيه مي افزايد: تاكيد مي كند كه توسعه سلاح هاي اتمي، شيميايي و بيولوژيكي و همچنين راههاي ارسال آنها تهديدي براي صلح و امنيت جهاني است.

محكوميت ادامه يافتن فعاليت هاي مربوط به غني سازي در ايران و اينكه نگراني هاي بين المللي را افزايش مي دهد، اعلام مي كند و اين در حالي است كه اطاعت كامل ايران از خواسته هاي شوراي حكام آژانس، راه را براي حل موضوع از راه گفتگو هموار مي كند.



درخواست مي كند كه مدير كل آژانس 14 روز بعد درباره اطاعت ايران از خواسته هاي شوراي حكام به شوراي امنيت گزارش دهد و موافق است اين موضوع را همچنان در حال بازبيني نگهدارد.