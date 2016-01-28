به گزارش خبرنگار مهر، حسین پاشایی در نشست خبری این تیم قبل از دیدار در برابر تراکتورسازی تبریز ضمن عذرخواهی از غیبت مهدی تارتار به دلیل همزمان بودن تمرین و نشست با بیان این مطلب افزود: دیدار فردا برای ما حساسیت بالایی دارد و می توانیم با پیروزی در دیدار شروع خوبی در نیم فصل دوم داشته باشیم.

وی تاکید کرد: شناخت خوبی از تراکتورسازی پیدا کردیم و به نقاط قوت و ضعف این تیم کاملا آشنا هستیم و می دانیم که این تیم از کادر فنی و بازیکنان خوبی سود می برد و به تهران آمده تا بتواند مقابل ما با ارائه یک بازی زیبا و تماشاگرپسند ۳ امتیاز را کسب کند.

پاشایی در پاسخ به این سوال که راه آهن در حال حاضر تیم چهارم جدول است و آیا خطر سقوط را احساس می کند یا خیر؟ اظهار کرد: هیچ نگرانی وجود ندارد و ما تلاش می کنیم نیم فصل دوم را بهتر از نیم فصل اول شروع کرده تا بتوانیم امتیازات لازم را کسب کنیم.

مربی راه آهن یزدان ادامه داد: به دنبال جذب چند بازیکن بودیم که آنها یا به خاطر پول بیشتر به لیگ یک رفتند و یا مدیرانشان اجازه ندادند که از باشگاه‌شان جدا شوند، اما با شناختی که از مهدی تارتار داریم، با همین نفرات می توانیم راه آهن را در لیگ برتر حفظ کنیم.

وی در خصوص حضور میلاد محمدی در روسیه نیز اظهار کرد: میلاد بازیکن تاثیرگذاری بود و ما به وجودش خیلی نیاز داشتیم، اما سیاست باشگاه این بود که او به یک تیم روسی بپیوندد.

پاشایی تاکید کرد: میلاد امشب عازم روسیه خواهد شد تا در تست پزشکی این تیم شرکت کند و بعد از آن عازم انگلیس شود تا تمریناتش را با این تیم آغاز کند.

مربی راه آهن یزدان در ادامه گفت: الان ۶ ماه است که این تیم روسی به دنبال میلاد است و زمانی که میلاد به اتریش رفته بود و با یک تیم اتریشی مقابل این تیم بازی کرده بود، آنها مصرانه خواستار جذب میلاد بودند.

وی در خصوص مهرداد محمدی نیز افزود: شنیدم او هم پیشنهاد داشته، اما باشگاه با این مسئله مخالفت کرده است.

پاشایی در خصوص اینکه آیا مشکلات مالی راه آهن حل شده است یا خیر؟ گفت: با توجه به شرایطی که در جامعه وجود دارد، تمامی تیم های لیگ برتری دچار مشکل مالی هستند و ما هم از این قاعده مستثناء نیستیم، اما شخص آقای کیانیان مالک باشگاه راه آهن یزدان تلاش می کند تا این مشکلات برطرف شده و بازیکنان راه آهن از لحاظ مالی دغدغه نداشته باشند.

مربی راه آهن یزدان در پایان عنوان کرد: تنها محروم ما برای این دیدار بیدسالار است و خوشبختانه برای دیدار مقابل تراکتورسازی مصدوم نداریم.