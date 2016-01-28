علمای ادیان برای شکل گیری مهربانی و صلح بین ادیان تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی یونسی پیش از ظهر پنجشنبه در هفتمین همایش بین‌المللی ادیان توحیدی، اصفهان را شایسته حرکت‌های بزرگ برشمرد و اظهار داشت: اصفهان شهری همیشه پویا و با نشاط است و خوشحالم که این همایش در زمان مناسبی همزمان با ملاقات تاریخی دو شخصیت بزرگ یعنی رهبر مسیحیان کاتولیک جهان با ریاست جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به اینكه تقویت روح مهربانی در ادیان توحیدی ضروری است، ابراز داشت: باید توجه داشت كه پیام تمام ادیان توحیدی صلح و مهربانی است و همه آنها در مقابل شرك ایستادگی خواهند كرد.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی با اشاره به اینكه پیام اصلی دین ارتباط با خداست و شرک زمینه ساز ایجاد تفرقه اختلاف نزاع و درگیری است، ابراز داشت: انسان در مقابل خدا نیست بلکه از آن خداست و خداوند نیز وحدت محض است.

وی جنگ، خشونت، سخت گیری و تنگ نظری را علامت شرك دانست و افزود: آشتی و صلح نیز بیانگر توحید و خداپرستی است چرا كه در ادیان توحیدی بر این باورند كه هیچ انسانی بی حق آفریده نشده و همه انسان‌ها مکرم به حقوق خود هستند.

حجت‌الاسلام یونسی با تاكید بر اینكه خدا عدل و احسان محض است، ادامه داد: عدالت و احسان به وسیله فطرت انسان‌ها تعریف می‌شود و وجدان ما انسان‌ها بهترین معرف عدل و احسان است.

وی در ادامه با اشاره به اینكه قرآن یک کتاب آسمانی و مؤید سایر کتاب‌های آسمانی دیگر است، افزود: از این رو در این كتاب آسمانی به رعایت عدل و احسان حتی نسبت به مشركین توصیه شده است.

حجت‌الاسلام یونسی با تاكید بر اینكه تا جهالت و تعصب هست جنگ مذهبی هم هست و جاهلیت به این زودی رخت بر نخواهد بست، اضافه كرد: علمای ادیان باید تلاش کنند تا مهربانی و صلح بین ادیان شکل گیرد.

وی با تاكید بر اینكه باید با همه متجاوزان به یك صورت برخورد شود، گفت: با متجاوز باید جنگید حال این متجاوز می‌تواند مثل صدام ادعای اسلام هم بکند یا اهل هر دین دیگری داشته باشد.